Дзюба рассказал, как однажды очень мило поговорил с Путиным

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Футболист московского клуба «Локомотив» Артём Дзюба рассказал, как однажды очень мило пообщался с российским президентом Владимиром Путиным, его цитирует «РИА Новости».
«Не знаю, какой вопрос бы ему задал. Однажды уже общались, очень мило тогда поговорили. Если снова окажусь рядом, что-нибудь обязательно спрошу, но специально что-то придумывать не буду», — заявил Дзюба, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее Дзюба опубликовал в интернете видеоролик, на котором спел фанатскую песню группы «Ленинград» про петербургский футбольный клуб «Зенит». Футболист стал четырёхкратным чемпионом России именно играя за «Зенит», и только в 2022 году он стал играть за столичный «Локомотив».
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