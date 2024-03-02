Экс-чемпион мира по шахматам запустил вирусный пост в соцсети шуткой о похищении

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Бывший чемпион мира по шахматам, индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд в пятницу, 1 марта, написал в соцсети X о том, что его похитили, и обратился к подписчикам с просьбой об освобождении. По информации портала NDTV, этот пост очень быстро стал вирусным, однако на самом деле речь шла всего лишь о связанной с шахматами шутке.
«Александра Ботез сказала мне, что я должен решить шахматную позицию, чтобы завоевать свободу. Андреа спросила, что черные должны сыграть в этой позиции. Я сказал ей Kd5, и они отпустили меня <...> Поскольку это гонка, черные должны сыграть Kd5, замедляя переход белого короля к королеве. И ускоряя освобождение заложников!», — добавил позже Ананд в ветке обсуждений в сети X.Александра Ботез и Андреа Ботез — шахматистки, которые также работают создателями контента в социальных сетях.
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