Чемпионка мира по блицу Гунина рассказала о своём тяжёлом заболевании

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«И только в мае 2023-го мне поставили диагноз. Долго за него боролась, так как все анализы были пограничные. Волчанка мимикрирует под разные болезни», — рассказала Гунина.
Напомним, Гунина стала чемпионкой мира во второй раз 30 декабря 2023 года на соревнованиях в Самарканде.
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