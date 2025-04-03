Экс-футболист «Ростова» Логашов: Норманн нужен был бы по игре, но не по характеру

Матиас Норманн (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Футбольному клубу «Ростов» и сейчас бы пригодился игрок уровня и класса норвежца Матиаса Норманна, покинувшего Россию летом 2023 года, который играл бы на той же позиции. Но ни в коем случае не с характером этого жителя Северной Европы.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом сетевого издания Metaratings.ru высказал бывший игрок южной команды Арсений Логашов. Напомним, игрок по сути сбежал из Москвы, где играл по договору аренды в «Динамо», мотивировав своё решение соображениями безопасности, а руководству клуба он отправил только письмо о расторжении контракта.
Международная федерация футбола (ФИФА) обязала Норманна выплатить штраф в размере 2,9 миллиона евро. Он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в надежде обжаловать это решение, однако инстанция, к удивлению многих, встала на сторону российского клуба. Норвежцу придётся раскошелиться.
Он уверен, что полузащитник выплатит и штраф, и судебные издержки. Международные органы бывают косными, предвзятыми и неповоротливыми, но что касается выполнения уже принятых решений — за этим будут следить.
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Международная федерация футбола (ФИФА) обязала Норманна выплатить штраф в размере 2,9 миллиона евро. Он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в надежде обжаловать это решение, однако инстанция, к удивлению многих, встала на сторону российского клуба. Норвежцу придётся раскошелиться.
«На самом деле странный поступок произошёл тогда со стороны Матиаса. Потому что можно было как-то договориться и всё сделать по-другому, если уж он не хотел играть в России. Но человек выбрал иной путь, и из-за этого сейчас пожинает плоды своего решения», — сказал бывший партнёр Норманна.
Он уверен, что полузащитник выплатит и штраф, и судебные издержки. Международные органы бывают косными, предвзятыми и неповоротливыми, но что касается выполнения уже принятых решений — за этим будут следить.
«Заплатит, или не будет играть в футбол. Да и «Ростову» деньги не помешают. Хотя бы для того, чтобы приобрести на позицию Норманна столь же классного игрока. Но с другим характером», — заключил Логашов.
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Александр Бойцов