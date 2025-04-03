Экс-футболист «Ростова» Логашов: Норманн нужен был бы по игре, но не по характеру

Футбольному клубу «Ростов» и сейчас бы пригодился игрок уровня и класса норвежца Матиаса Норманна, покинувшего Россию летом 2023 года, который играл бы на той же позиции. Но ни в коем случае не с характером этого жителя Северной Европы.