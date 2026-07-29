Экс-полузащитник ЦСКА Тошич уверен, что команда будет претендовать на топ-3 РПЛ
ЦСКА в новом сезоне будет претендовать на место в тройке сильнейших команд Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Такое мнение высказал экс-полузащитник «армейцев» Зоран Тошич в интервью Metaratings.ru.
Он высоко оценил игру защитника ЦСКА Данилы Кругового, назвав его одним из лучших игроков РПЛ. По словам Тошича, Круговой — очень гибкий футболист, что позволяет ему одинаково надёжно действовать на любой позиции. Такой профессионализм заслуживает восхищения. Бывший полузащитник команды считает, что в текущем сезоне Круговой вновь покажет игру на ожидаемом от него уровне.
«Трансферное окно еще открыто. В команду могут прийти новые игроки. ЦСКА точно будет претендовать на топ-3 РПЛ. Как и в любом другом сезоне», — уверенно заявил Тошич в беседе с Metaratings.ru.Ранее защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов признался, что решение о переходе из ЦСКА в «Спартак» стало одним из самых непростых в его карьере. При этом футболист впоследствии ни разу не пожалел о своём выборе.