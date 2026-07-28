Футболист Чернов рассказал, как отреагировали болельщики на его переход к сопернику

28 июля 2026, 12:02

Никита Чернов признался, что долго не решался перейти из ЦСКА в «Спартак»

Фото: Istock / efks

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов признался, что решение о переходе из ЦСКА в «Спартак» стало одним из самых непростых в его карьере. Об этом сообщает Metaratings.ru.





По словам футболиста, из-за многолетнего выступления за армейцев он долго не мог решиться на трансфер в стан принципиального соперника.



Чернов рассказал, что перед тем, как принять окончательное решение, обсудил ситуацию с близкими. В итоге он решил попробовать себя в новом клубе и, как отметил сам игрок, впоследствии ни разу не пожалел о своём выборе.





«Из-за прошлого в ЦСКА решение о переходе в «Спартак» давалось тяжело. Долгое время не мог принять это решение. Обсудил этот момент с близкими и решил попробовать себя в новом клубе. Ни о чем не жалею», — рассказал футболист.