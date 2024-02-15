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Елена Вяльбе заявила о зависти иностранцев к российским соревнованиям

Елена Вяльбе: Спартакиада ни в чём не уступает Олимпийским играм и Кубку мира
15 февраля 2024, 13:31
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Иностранные спортсмены завидуют российским лыжникам из-за отличных условий, в которых проходят соревнования Спартакиады. Уровень организации, накал соперничества, показываемые результаты ни в чём не уступают Олимпиаде или Кубку мира.
Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе. Ей есть с чем сравнивать, так же как и к её мнению стоит прислушаться. На чемпионате мира в 1997 году в норвежском Тронхейме Вяльбе установила рекорд — победила во всех пяти гонках программы турнира.

Соревнования Спартакиады проходят по программе Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Старты лыжников принимают Краснодарский край, Челябинская, Свердловская, Тюменская области и Красноярский край.


Фото: istockphoto/HenrikNorway

Вяльбе рассказала журналистам, что Спартакиада ни в чём не уступает Олимпиаде или Кубку мира, а кое-в чём и превосходит эти турниры. Она сообщила, что знает о том, что иностранцы в интернете следят за российскими стартами и втайне наверняка завидуют нашим лыжникам. Например, недавно власти Милана заявили, что ищут возможность провести некоторые старты за пределами Италии, так как не могут подготовить трассы и опасаются отсутствия снега. В России никаких проблем с организацией соревнований нет, заключила глава ФЛГР.

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Подмосковная команда завоевала медаль в прыжках с трамплина на Спартакиаде сильнейших
15 февраля 2024, 12:55

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую награду завоевала сборная Московской области на Спартакиаде сильнейших спортсменов России по прыжкам на лыжах с трамплина в смешанных соревнованиях, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В команде подмосковной сборной выступили Ксения Каблукова, Ирина Аввакумова, Максим Альчиков и Константин Николаев. В соревновании смешанного формата они набрали 830,4 балла. Этот результат обеспечил им нижнюю ступень пьедестала. Победу одержала сборная Свердловской области, серебро досталось сборной Москвы», — говорится в сообщении.
Всего с начала Спартакиады команда Московской области завоевала 17 медалей: по пять золотых и серебряных и семь бронзовых.

Во второй Всероссийской спартакиаде между регионами страны по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов принимают участие более 2,5 тыс. спортсменов, соревнования проводятся по 14 видам спорта. За Подмосковье на турнире выступают 165 человек.

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#лыжи
#спартакиада
#московская область
#подмосковье
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Общественник Алексеев: «Было бы лучше более чётко прописать действия арбитров»
14 февраля 2024, 19:45

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Основатель российского «Объединения спортивных болельщиков» Всеволод Алексеев заявил, что введение в футболе синих карточек за тактические фолы и споры с судьями не искоренят скандалы с арбитрами.
Он отметил необходимость более чёткого прописания правил действий самих судей.

«Это не первая попытка введения дополнительных карточек в футболе. Недавно появлялись белые карточки в футболе, но они несли не карательную функцию, а поощрительную. Было бы лучше более четко прописать действия арбитров в той или иной ситуации, чтобы выдачи карточек были обоснованными», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Алексеев.

Ранее журналист, автор Telegram-канала «Футбольные темы» Артем Локалов заявил, что нововведения в футболе, в том числе и введение синих карточек, необходимы.

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#футбол
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Журналист Локалов поддержал введение синих карточек в футбол
14 февраля 2024, 19:36

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Журналист, автор Telegram-канала «Футбольные темы» Артем Локалов заявил, что нововведения в футболе, в том числе и введение синих карточек, необходимы.
«Я приветствую такое нововведение, также я выступал за то, чтобы судьи обсуждали свои решения по громкой связи. Мы движемся в сторону цифровизации и все эти нововведения нужно применять, в том числе, в футболе», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Локалов.

Он также отметил, что было бы ещё лучше, если бы было чёткое объяснение подобных нововведений.

До этого Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил о начале тестирования синих карточек.

Ранее священник Павел Островский назвал ошибкой закон о Fan ID. Он призвал договариваться с футбольными фанатами, а не конфликтовать с ними, пытаясь взять над людьми контроль.

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#футбол
#спорт
#правила
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Подмосковный конькобежец завоевал награду Спартакиады сильнейших
14 февраля 2024, 17:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Чемпион и призёр Олимпийских игр, многократный чемпион Европы Руслан Захаров из Московской области завоевал серебряную медаль по конькобежному спорту на второй Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В забеге на 5 тысяч метров Руслан Захаров занял второе место. Золото в этой дисциплине завоевал конькобежец из Красноярского края Сергей Трофимов, бронзовую медаль получил москвич Даниил Найдёнышев», — говорится в сообщении.
Сейчас в копилке команды Московской области 16 медалей: пять высшего достоинства, столько же серебряных и шесть бронзовых.

В Спартакиаде, которая проводится между регионами России, принимают участие более двух с половиной тысяч спортсменов. В команду, представляющую Московскую область, вошли 165 человек.

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#спорт
#конькобежный спорт
#спартакиада
#подмосковье
#московская область
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Жителям Подмосковья предложили посмотреть суперфинал «Битвы роботов» онлайн
14 февраля 2024, 16:57

Фото: iStock/Teerasak Boonyophan

Суперфинал международного чемпионата «Битва роботов» состоится в Казани в рамках мультиспортивного турнира «Игры будущего», наблюдать за происходящим жители Московской области смогут в режиме реального времени через онлайн-трансляцию, организованную на платформе «ВКонтакте», сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
«Участниками суперфинала станут 15 сильнейших компаний из России, Казахстана, Белоруссии, Индии, Чили, Китая, Эквадора, Ирана, ОАЭ и Бразилии. (…) От России в чемпионате будут участвовать семь команд», — отмечается в сообщении.
Битвы в рамках суперфинала будут проводиться 24 февраля с 15:30 до 17:30, 25 февраля с 15:30 до 16:40, а также вечером 26 февраля — с 19:00 до 21:30.

Трансляция «Битвы роботов» будет доступна по ссылке.

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#роботы
#спорт
#наука
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Горнолыжник из Подмосковья выиграл золотую медаль на Спартакиаде сильнейших
14 февраля 2024, 16:26

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен из Московской области Семён Ефимов взял золото в соревнованиях по горнолыжному спорту в рамках второй Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта
«Семён Ефимов показал лучшее время в слаломе. По итогам двух заездов его время составило одну минуту и 42,07 секунды. Серебро завоевал Александр Андриенко из Калужской области, а третье место занял представитель Санкт-Петербурга Павел Трихичев», — говорится в сообщении.
В Спартакиаде сильнейших принимают участие более двух с половиной тысяч спортсменов из разных регионов России. В команду Московской области входит 165 человек, они уже выиграли 15 медалей: пять высшего достоинства, четыре серебряных и шесть бронзовых.

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#спорт
#горные лыжи
#спартакиада
#подмосковье
#московская область
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Комментатор Орлов заявил о тяжёлых последствиях пропуска сборов для Дзюбы
14 февраля 2024, 16:13

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что отсутствие нападающего Артёма Дзюбы на сборах «Локомотива» может плохо сказаться на его состоянии.
Он отметил, что в возрасте спортсмена полезно больше тренироваться.

«Я удивлен, что Дзюба не на сборах. Это будет сложно для него, потому что у него такой возраст, наоборот надо много тренироваться. Но раз Галактионов ему разрешает — что ж. А может Артём лечит травмы какие-нибудь», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Орлов.

При этом, он напомнил, что в команде есть много других профессиональных спортсменов.

Ранее бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявлял о высоком уровне полузащитника Александра Головина, а также отмечал, что спортсмен является гордостью российского футбола.

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#спорт
#тренер
#спортсмен
#футболист
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Мостовой допустил чемпионство «Краснодара»
14 февраля 2024, 16:04

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил уверенность в том, что «Краснодар» сможет стать чемпионом.
Кроме того, он похвалил команду.

«У «Краснодара» отличная команда, они здорово идут в этом сезоне. Они никого не потеряли, сохранили всех лидеров. Они могут стать чемпионами в этом сезоне, шансы точно будут. Случится может всё что угодно, но «Краснодар» в этом сезоне вообще другой — они умеют вытаскивать матчи на характере», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов также высказывал мнение о том, что «Краснодар» выиграет чемпионат России в этом сезоне.

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#спорт
#мнение
#краснодар
#футболист
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Лидера «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков
Суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина
14 февраля 2024, 14:15

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Суд Амстердама признал форварда московского «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает De Telegraaf.
32-летний форвард приговорен к шести годам тюремного заключения. На судебном заседании спортсмен не присутствовал, так как находится со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.

Футболист через адвоката Роберта Малевича заявил о своей невиновности. Прокуратура Нидерландов запрашивала для Промеса 9 лет тюрьмы.

Сторона обвинения доказала причастность Промеса к переговорам с наркоторговцем. Под псевдонимом Фантазма он не только участвовал в коммуникации, но и присутствовал на всех шести рейсах самолета, который использовался для преступного дела.

Промес вернулся в состав «Спартака» в 2021 году, до этого играя за команду с 2014 по 2018 годы. В 2017 году нидерландец своей игрой принес «Спартаку» золотые медали чемпионата России, а в прошлом сезоне выиграл кубок страны и стал лучшим футболистом 2022 года.

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