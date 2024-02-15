Елена Вяльбе заявила о зависти иностранцев к российским соревнованиям

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Иностранные спортсмены завидуют российским лыжникам из-за отличных условий, в которых проходят соревнования Спартакиады. Уровень организации, накал соперничества, показываемые результаты ни в чём не уступают Олимпиаде или Кубку мира.
Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе. Ей есть с чем сравнивать, так же как и к её мнению стоит прислушаться. На чемпионате мира в 1997 году в норвежском Тронхейме Вяльбе установила рекорд — победила во всех пяти гонках программы турнира.
Соревнования Спартакиады проходят по программе Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Старты лыжников принимают Краснодарский край, Челябинская, Свердловская, Тюменская области и Красноярский край.
Фото: istockphoto/HenrikNorway
Вяльбе рассказала журналистам, что Спартакиада ни в чём не уступает Олимпиаде или Кубку мира, а кое-в чём и превосходит эти турниры. Она сообщила, что знает о том, что иностранцы в интернете следят за российскими стартами и втайне наверняка завидуют нашим лыжникам. Например, недавно власти Милана заявили, что ищут возможность провести некоторые старты за пределами Италии, так как не могут подготовить трассы и опасаются отсутствия снега. В России никаких проблем с организацией соревнований нет, заключила глава ФЛГР.
Читайте также:
Винер: Российские спортсмены не вернутся в Олимпийские игры без флага
Вяльбе назвала условие возвращения российских лыжников на международные турниры
«Пускай закроет свой рот»: Вяльбе прокомментировала действия Исинбаевой
Соревнования Спартакиады проходят по программе Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Италии, в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Старты лыжников принимают Краснодарский край, Челябинская, Свердловская, Тюменская области и Красноярский край.
Вяльбе рассказала журналистам, что Спартакиада ни в чём не уступает Олимпиаде или Кубку мира, а кое-в чём и превосходит эти турниры. Она сообщила, что знает о том, что иностранцы в интернете следят за российскими стартами и втайне наверняка завидуют нашим лыжникам. Например, недавно власти Милана заявили, что ищут возможность провести некоторые старты за пределами Италии, так как не могут подготовить трассы и опасаются отсутствия снега. В России никаких проблем с организацией соревнований нет, заключила глава ФЛГР.
Читайте также:
Винер: Российские спортсмены не вернутся в Олимпийские игры без флага
Вяльбе назвала условие возвращения российских лыжников на международные турниры
«Пускай закроет свой рот»: Вяльбе прокомментировала действия Исинбаевой
Александр Бойцов