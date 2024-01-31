Винер: Российские спортсмены не вернутся в Олимпийские игры без флага

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Российские спортсмены не вернутся в Олимпийские игры без государственного флага РФ, с таким заявлением выступила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в интервью для Telegram-канал SHOT.
«Мы без флага в Олимпийские игры не вернёмся», — прокомментировала ситуацию Винер.
По её словам, выступать на соревнованиях будут только те, кто показывает наилучший результат.
Ранее Винер заявила, что условия, при которых российские спортсмены имеют возможность принимать участие в международных соревнованиях — позорны и унизительны.
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Евгения Парфентьева