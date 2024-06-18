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Фехтовальщица Гучмазова предложила отправиться на фронт сопернице из Украины

18 июня 2024, 20:24
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Уроженка России, фехтовальщица Майя Гучмазова, выступающая за сборную Грузии с 2017 года, предложила украинской фехтовальщице Елене Кривицкой отправиться на фронт, а не на соревнования, после отказа пожать руку.
«Вон берите ружьё и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счёт государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте!» — сказала Гучмазова в интервью RT.

Она поделилась, что не ожидала такого поведения от украинки, так как они давно знакомы. Гучмазова также отметила, что украинским спортсменам официально разрешили не пожимать руку другим участникам соревнований. При этом тренер Кривицкой прокомментировала инцидент и сообщила, что будет разбираться в ситуации.



«А если бы так сделала я, меня бы дисквалифицировали», — заключила фехтовальщица из России.

Напомним, на чемпионате Европы в Базеле украинская фехтовальщица после выигрышного поединка отказалась пожимать руку российской сопернице, которая выступает за Грузию.

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#тренер
#инцидент
#интервью
Подмосковные спортсмены стали призерами XII летней Спартакиаде по тхэквондо
18 июня 2024, 13:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Пять медалей завоевали подмосковные спортсмены на XII летней Спартакиаде учащихся по тхэквондо. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
XII летняя Спартакиада учащихся России по тхэквондо проходила с 14 по 17 июня в Красноярске. В активе подмосковных тхэквондистов одно первое место, одно второе и три третьих места.

«Сабина Омарова завоевала золотую медаль в весовой категории до 68 кг, а Карим Рамазанов, выступавший в весовой категории до 78 кг, стал серебряным призёром турнира. Бронзовые награды достались Егору Шефатову в весовой категории 78 кг, Илье Шилову в весовой категории до 48 кг и Александру Дейниченко в весовой категории до 63 кг», — сообщили в пресс-службе.

В соревнованиях по тхэквондо на даянге за два дня приняли участие 184 спортсмена из 39 регионов России. Юные спортсмены боролись за медали в 10 весовых категориях.

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Подмосковные баскетболистки завоевали медаль Спартакиады учащихся
18 июня 2024, 12:42

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль XII летней Спартакиады учащихся среди юниорок завоевала сборная команда Московской области, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«В финальном раунде турнира соревновались 11 команд, в которых играли спортсменки 2009-2010 гг. рождения. В полуфинале подмосковная сборная боролась с командой Курской области и одержала победу со счётом 83:60. А в финале представительницы Московской области уступили команде Москвы», — говорится в сообщении.
Финальные соревнования проводились в Краснодаре с 11 по 17 июня. Спартакиада была организована в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее сообщалось, что на Озернинском водохранилище в Рузе прошли соревнования Кубка чемпионов Swimcup по плаванию, в них приняли участие более 500 человек.

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Подмосковные теннисисты завоевали десять медалей на первенстве России
18 июня 2024, 09:46

Фото: iStock/PrathanChorruangsak

Десять наград завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по теннису: шесть высшего достоинства, две серебряные и две бронзовые, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Две золотые медали в копилку Московской области положил Егор Плешивцев: он стал лучшим в одиночном разряде среди юниоров, а также в парном разряде в тандеме с ещё один подмосковным спортсменом — Тимофеем Дерепаско», — говорится в сообщении.
Золотую медаль выиграла также Анна Пушкарёва в одиночном разряде среди юниорок, а в парном разряде высшей награды удостоилась представительница Подмосковья Дарья Шадчнева, сыгравшая в тандеме со спортсменкой из Ростова-на-Дону.

Ещё одно золото завоевал Тимофей Дерепаско в смешанном разряде. В этой же категории серебряную медаль выиграл подмосковный теннисист Роман Харламов, а бронзу — Дарья Шадчнева.

Кроме того, Иван Грецкий из Подмосковья занял второе место в одиночном разряде среди юниоров и третье — в парном разряде среди юниоров.

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В Рузе прошли соревнования Кубка чемпионов Swimcup по плаванию
18 июня 2024, 09:41

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Свыше 500 человек приняли участие в Кубке чемпионов Swimcup по плаванию на Озернинском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Международный Кубок чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде собрал в Рузе свыше 500 участников.

«В заплыве на 10 км приняли участие 19 человек. Первым к финишу удалось приплыть Игорю Трофимову с результатом 2 часа 35 минут. На дистанции 1000 метров первое место заняла мастер спорта международного класса по плаванию Анна Артемова с результатом 13 минут и 45 секунд. На дистанции 2000 метров первым приплыл Никита Луговой, который обогнал своего соперника всего на 4 секунды. В заплыве на 5000 метров первым стал Андрей Соколов с результатом в 1 час и 8 минут», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого, на эстафете 3 по 300 метров победу одержала команда «Таких берут в Космонавты», которая преодолела три этапа за 13 минут ровно.

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#руза
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RMC Sport: Мбапе избежал операции после перелома носа в игре с Австрией
18 июня 2024, 09:04

Фото: istockphoto/FotografieLink

Форвард сборной Франции Килиан Мбапе получил перелом носа в столкновении с австрийским защитником. После игры его на скорой помощи отвезли в госпиталь в Дюссельдофе, но операции удалось избежать.
Об этом в социальных сетях написал журналист издания RMC Sport Фабрис Хокинс. По его данным, после проведённого тщательного обследования врачи сочли, что можно обойтись без операции. Об этом просил и сам нападающий, ведь в случае оперативного вмешательства ему наверняка пришлось бы пропустить следующую игру французов против сборной Нидерландов, которая состоится 21 июня. Было решено, что Мбапе будет играть в специальной защитной маске.

Примечательно, что никакой вины австрийского защитника в травме француза не было — Мбапе сам наткнулся лицом на его плечо. Сама игра завершилась со счётом 1:0 в пользу Франции. Её судьбу решил другой защитник сборной Австрии Максимилиан Вёбер, срезавший мяч в свои ворота после подачи с фланга Килиана Мбапе.

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Вячеслав Быков: ЧЕ по футболу не хватает российской сборной и болельщиков
17 июня 2024, 18:50

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что чемпионату Европы по футболу не хватает сборной и болельщиков из России.
«Я люблю футбол, но наших нет, и это отражается на моём просмотре. Пока не смотрел матчи, но начну смотреть. Надеюсь, что на чемпионате Европы будут сюрпризы. Хочется увидеть побольше голов, хотя это и сложнее, чем в хоккее забивать», — рассказал Быков в интервью Metaratings.ru.

Он также считает, что иностранцам не хватает российских болельщиков, которые красиво поддерживают свою сборную. Россияне, по мнению Быкова, умеют ценить успехи не только российских игроков, но и мастерство соперников. Кроме того, открытые и дружелюбные болельщики из России умеют из подобных спортивных мероприятий устраивать настоящие праздники.

Напомним, Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

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Румынские болельщики вывесили флаг ДНР и кричали «Путин» на матче с Украиной
17 июня 2024, 18:45

Фото: iStock/FotografieLink

Болельщики сборной Румынии на поединок группового этапа чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Украины пронесли и вывесили флаг ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
Отмечается, что в процессе матча румынские фанаты скандировали фамилию российского лидера Владимира Путина. Примечательно, что сборная Украины проиграла Румынии в первом матче со счетом 0:3.

Три гола украинская команда пропустила на 57 минуте матча.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что четверть русскоязычного населения Латвии поддерживает президента Владимира Путина и его политику в отношении Украины.

Напомним, 17 июня УЕФА принял решение запретить демонстрировать флаги России на всех матчах Евро-2024 с участием сборной Украины.

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Российский спортсмен высказался о запрете флага России на Евро-2024
Биатлонист Тихонов: никто не в праве запретить российский флаг на Евро-2024
17 июня 2024, 17:19

Фото: iStock/Kreativorks

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил возможное решение УЕФА запретить демонстрацию флагов России на всех матчах Евро-2024 с участием сборной Украины.
«Это абсолютная безголовость. Украина — это не государство, без России они никто. Вы страну уничтожили ещё до спецоперации. Делали нищими свой народ ещё со времён Кучмы, а сейчас тем более. Кто вправе запретить флаг на ЧЕ? Ни ФИФА, никто не вправе запретить флаг», — сказал Тихонов в интервью Metaratings.ru.

Он подчеркнул, что Украина ранее являлась страной, которая имела огромный потенциал, однако её разворовали. Ещё за полгода до СВО там уже была нищета, и в этом вине не русских, а украинского руководства, заключил Тихонов.

Напомним, 17 июня УЕФА принял решение запретить демонстрировать флаги России на всех матчах Евро-2024 с участием сборной Украины.

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Жители Павловского Посада приняли участие в «Гонке героев»
17 июня 2024, 16:52

Фото: istockphoto / sportpoint

Павловопосадцы приняли участие в «Гонке героев». Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
15 июня в Московской области на полигоне Алабино прошел молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы».

«Команда Павлово-Посадского городского округа в составе 19 смелых девушек и ребят пробежали 8 км сложнейшей трассы!
Преодолеть страхи, идти до конца, не сдаваться, когда сложно - это качества настоящих наследников победы!
После финиша все участники получили фирменные жетоны Гонки Героев «Наследники Победы», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

В рамках забега спортсмены должны были преодолеть полосу препятствий длиной 8 км. На ней располагались крутые подъемы, спуски, водные переправы, грязевые рвы, горка с канатами — семиметровый «Эверест».

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