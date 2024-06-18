Фехтовальщица Гучмазова предложила отправиться на фронт сопернице из Украины

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Уроженка России, фехтовальщица Майя Гучмазова, выступающая за сборную Грузии с 2017 года, предложила украинской фехтовальщице Елене Кривицкой отправиться на фронт, а не на соревнования, после отказа пожать руку.
«Вон берите ружьё и воюйте, защищайте свою родину. А не разъезжайте за счёт государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте!» — сказала Гучмазова в интервью RT.
Она поделилась, что не ожидала такого поведения от украинки, так как они давно знакомы. Гучмазова также отметила, что украинским спортсменам официально разрешили не пожимать руку другим участникам соревнований. При этом тренер Кривицкой прокомментировала инцидент и сообщила, что будет разбираться в ситуации.
«А если бы так сделала я, меня бы дисквалифицировали», — заключила фехтовальщица из России.
Напомним, на чемпионате Европы в Базеле украинская фехтовальщица после выигрышного поединка отказалась пожимать руку российской сопернице, которая выступает за Грузию.
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