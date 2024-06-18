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Выгнанная с фестиваля в Каннах украинская модель обратилась к адвокатам из России

Украинская модель обратилась к российским адвокатам после скандала в Каннах
18 июня 2024, 18:17
Фото: istockphoto/StockByM

Фото: istockphoto/StockByM

Победительницу конкурса красоты «Мисс Европа-2023» украинскую модель Саву Понтийскую изгнали с Каннского кинофестиваля, причём прямо с красной дорожки. После этого она обратилась за помощью к российским адвокатам.
Модель была на фестивале 25 мая, сообщает телеграм-канал SHOT. Когда она шла по красной дорожке перед кинотеатром в Каннах, на неё набросилась охранница и стала заталкивать её внутрь, чтобы никто не увидел. По словам Понтийской, у неё были все документы и право участвовать в кинофестивале.

После скандала модель попыталась связаться с организаторами фестиваля, чтобы потребовать извинений или как минимум объяснений, однако ответа не получила. Тогда Сава решила отстаивать свои права в суде. Она собирается получить с организаторов 100 евро в качестве компенсации за нападение, психологическую травму и нанесение ущерба репутации.



Известно, что за помощью Понтийская обратилась к российским адвокатам. Её интересы будет представлять Александр Добровинский, который сейчас составляет иск в суд города Канны. Сава Понтийская сейчас живёт в Польше, куда уехала после начала спецоперации из-за несогласия с киевским режимом.

Интересно, что охранница, изгнавшая украинскую модель с красной дорожки, стала участницей сразу нескольких скандалов. Она также пыталась не пустить на кинопоказ американскую певицу Келли Роулэнд, напала на доминиканскую актрису Массиэль Таварес и помешала фотографироваться корейской певице Юне, участнице группы Girls’ Generation.

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Shaman удивил зрителей в Туле, начав мыть сцену во время своего выступления
18 июня 2024, 13:54

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Концерт Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, в Туле стал настоящим событием для поклонников.
Зрители были готовы к тому, что артист будет демонстрировать свои творческие способности. Однако музыкант удивил публику, начав мыть сцену прямо во время выступления.

«Во время выступления Shaman взял полотенце и начал мыть сцену. Это видео быстро распространилось в интернете. «Хотя бы так», — прокомментировал артист, усердно натирая полы. Поклонники были в шоке и спросили, не собирается ли певец сменить профессию на уборщика. Дронов заверил, что не планирует бросать музыку, а неожиданное мытьё полов связано с желанием обезопасить себя», — пишет RuNews24.

Во время выступления на сцене образовался конденсат и Shaman боялся поскользнуться, поэтому решил вытереть полы.

Артист пошутил, что жители Тулы устроили ему жаркий приём, поэтому ледовая арена под сценой начала таять.

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#музыкант
#артист
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Прохор Шаляпин признался в материальном интересе к возрастным женщинам
14 июня 2024, 18:49

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певец Прохор Шаляпин стал гостем кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой», которое летом выйдет на экраны с дачной локации. В беседе с ведущей программы он не стал скрывать своего материального интереса к обеспеченным женщинам постарше.
Об этом изданию «Газета.ру» сообщили в пресс-службе телеканала ТВ-3. В первом выпуске программы Шаляпин приготовит своё любимое блюдо — щавелевый суп. В разговоре с Анфисой Чеховой он откровенно упомянул о своём материальном интересе к возрастным женщинам.

«Всю жизнь я зарабатывал пением и... лёгким аферизмом», — сказал певец.

Он подчеркнул, что аферизм должен быть именно лёгким и ненавязчивым, чтобы ни в коем случае не подходить под уголовную статью.

В 2016 году певец расстался с артисткой Анной Калашниковой. Сейчас Шаляпин заявляет, что Калашникова должна быть ему благодарна, так как именно после романа с ним она получила известность.

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#певец
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#программа
#шоу
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Продюсер Рудченко объяснил необходимость сериала об «Иванушках»
14 июня 2024, 17:41

Фото: iStock/Dmitry SHISHKIN

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что сериал о популярной группе «Иванушки International» необходимо снять, поскольку у коллектива очень интересная история становления.
«Мне кажется, снять сериал про «Иванушек» — очень хорошая идея. Становление группы — интересная история. Написание песен известными авторами, их исполнение, популяризация. У «Иванушек» была очень интересная история. Я думаю, этот сериал будет иметь определенные рейтинги и станет интересен зрителю», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Рудченко.

Ранее актёр, исполнитель роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Слава Копейкин рассказал о процессе съёмок в новом проекте — сериале Бориса Акопова «На автомате».

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#история
#сериал
#музыка
#шоу-бизнес
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Моргенштерн* раскрыл, почему не вернется в Россию
Моргенштерн*: если я вернусь в Россию, меня посадят
14 июня 2024, 08:50

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Алишер Моргенштерн* заявил, что не вернётся в Россию из-за того, что там его могут посадить в тюрьму. Об этом сообщает Ura.ru.
Рэпер пожаловался, что не понимает, почему к нему такое отношение в России. Он отметил, что хочет съездить в Уфу, чтобы навестить бабушку. При этом молодой человек добавил, что в Москву возвращаться он не хочет.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что для возвращения рэпера Моргенштерна* в Россию нет никаких препятствий. По её словам, этот артист был признан иностранным агентом, однако для таких лиц нет запрета на въезд в Россию. Отсутствие его приезда обусловлено его личным выбором, отметила Мизулина.

Моргенштерн* был внесен в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Впоследствии он обжаловал это решение, но суд поддержал позицию ведомства.

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#интервью
#артист
#моргенштерн
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Николай Цискаридзе заявил, что Волочкова не стала бы звездой без его участия
13 июня 2024, 16:03

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Народный артист России и экс-премьер балета Большого театра Николай Цискаридзе считает, что балерина Анастасия Волочкова смогла стать звездой только с его помощью.
Цискаридзе не стал скрывать, что в свое время помог переехать Волочковой в Москву, и устроил её в Большой театр.

«Я был свидетелем многих вещей и взлета, потому что, если бы не я в жизни Насти, она бы такой большой звездой не стала. Во многом я её выводил на сцену в буквальном смысле», — рассказал Цискаридзе в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он также отметил, что Волочкова сталкивалась со многими проблемами в карьере и в личной жизни и все эти трудности переживала по-своему. По словам Цискаридзе, театральная жизнь экзальтирует все человеческие страсти. Однако выразил уверенность в том, что через 50–100 лет обязательно снимут фильм о жизни Волочковой.

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#жизнь
#интервью
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Блогера Сардарова могут привлечь за пропаганду веселящего газа
12 июня 2024, 13:31

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Блогера Амирана Сардарова требуют привлечь к ответственности за пропаганду веселящего газа, пишет Telegram-канал Shot.
11 июня он выложил 49-минутное видео на канале «Дневник хача», где он вдыхает газ из шариков и плачет.

Видео носило название «11 June», с подписью: «яЛЮБЛЮ тебя...». После этого Сардаров прекратил выходить на связь. На данный момент ролик удален, но движение «Сорок сороков» подало заявление в полицию с требованием проверить Сардарова по статье 6.13.1 КоАП («Пропаганда закиси азота»), предполагающей штраф в размере двух тысяч рублей.

Сам Сардаров спустя сутки вышел на связь и сообщил, что «чуток приуныл» и «пока отдыхает».

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Дочь Заворотнюк рассказала о помощи матери с того света
Дочь Заворотнюк заявила, что актриса помогла найти ей важные фотографии
12 июня 2024, 12:52

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала, как получила помощь от своей матери с того света.
Анна в Instagram* рассказала, что долго не могла найти важные архивные фотографии.

«Вчера у меня вдруг появилась мысль проверить одно из самых неожиданных мест, и именно там я нашла эти фотографии. Спасибо за помощь», — написала она, обращаясь к матери.
Ранее семья Анастасии Заворотнюк поделилась подробностями последних дней жизни актрисы. 30 мая родные сообщили о смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня».

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«Я вижу себя бабушкой»: Глюкоза прокомментировала слухи о беременности дочери
17-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия не беременна
09 июня 2024, 13:05

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Дочь певицы «Глюкозы» (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) 17-летняя Лидия не беременна. Об этом знаменитость сообщила на телеканале «Муз-ТВ» в шоу «Сплетни-шейкер».
«Сегодня утром виделись, животик плоский. Она не беременна. Конечно, я была бы счастлива быть бабушкой. Я вижу себя бабушкой. Я знаю, какой буду бабушкой. Но мне кажется, что рановато. Все должно быть постепенно», – сказала исполнительница.

До этого в сети появились слухи, что девочка-подросток находится в интересном положении. К слову, Лидия пошла по маминым стопам и занимается музыкальной карьерой. Ради этого она даже решила учиться дома, перестав посещать школу. Кроме того, девочка хочет жить отдельно от матери, у нее уже есть молодой человек, которому она призналась в любви в марте.

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#подростки
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Стас Михайлов обзавелся личной охраной
Певец Стас Михайлов нанял личную охрану в целях защиты от поклонников
08 июня 2024, 03:26

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Российский певец Стас Михайлов нанял личную охрану, чтобы защитить себя от фанатов. Об этом он рассказал в интервью блогеру Иде Галич.
«Охрана нужна для того, чтобы у публичного человека не было соблазнов. Она защитит его от глупости, и даже не того, что кто-то может напасть», – объяснил артист.

Михайлов подчеркнул, что охрана должна быть незаметной и способствовать предотвращению конфликтов – «правильно уйти, правильно разработать маршруты».

Певец рассказал о том, как несколько лет назад познакомился в ресторане Хабаровска с людьми, которые стали вести себя неподобающе под воздействием алкоголя.

Ранее певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) пожаловался на преследование фанатов.

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#конфликт
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