Выгнанная с фестиваля в Каннах украинская модель обратилась к адвокатам из России

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Победительницу конкурса красоты «Мисс Европа-2023» украинскую модель Саву Понтийскую изгнали с Каннского кинофестиваля, причём прямо с красной дорожки. После этого она обратилась за помощью к российским адвокатам.
Модель была на фестивале 25 мая, сообщает телеграм-канал SHOT. Когда она шла по красной дорожке перед кинотеатром в Каннах, на неё набросилась охранница и стала заталкивать её внутрь, чтобы никто не увидел. По словам Понтийской, у неё были все документы и право участвовать в кинофестивале.
После скандала модель попыталась связаться с организаторами фестиваля, чтобы потребовать извинений или как минимум объяснений, однако ответа не получила. Тогда Сава решила отстаивать свои права в суде. Она собирается получить с организаторов 100 евро в качестве компенсации за нападение, психологическую травму и нанесение ущерба репутации.
Известно, что за помощью Понтийская обратилась к российским адвокатам. Её интересы будет представлять Александр Добровинский, который сейчас составляет иск в суд города Канны. Сава Понтийская сейчас живёт в Польше, куда уехала после начала спецоперации из-за несогласия с киевским режимом.
Интересно, что охранница, изгнавшая украинскую модель с красной дорожки, стала участницей сразу нескольких скандалов. Она также пыталась не пустить на кинопоказ американскую певицу Келли Роулэнд, напала на доминиканскую актрису Массиэль Таварес и помешала фотографироваться корейской певице Юне, участнице группы Girls’ Generation.
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После скандала модель попыталась связаться с организаторами фестиваля, чтобы потребовать извинений или как минимум объяснений, однако ответа не получила. Тогда Сава решила отстаивать свои права в суде. Она собирается получить с организаторов 100 евро в качестве компенсации за нападение, психологическую травму и нанесение ущерба репутации.
Известно, что за помощью Понтийская обратилась к российским адвокатам. Её интересы будет представлять Александр Добровинский, который сейчас составляет иск в суд города Канны. Сава Понтийская сейчас живёт в Польше, куда уехала после начала спецоперации из-за несогласия с киевским режимом.
Интересно, что охранница, изгнавшая украинскую модель с красной дорожки, стала участницей сразу нескольких скандалов. Она также пыталась не пустить на кинопоказ американскую певицу Келли Роулэнд, напала на доминиканскую актрису Массиэль Таварес и помешала фотографироваться корейской певице Юне, участнице группы Girls’ Generation.
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Александр Бойцов