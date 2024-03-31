Биатлониста Гараничева облили шампанским после победы в последней гонке карьеры

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Российского биатлониста Евгения Гараничева ткнули лицом в торт и облили шампанским после победы в последней гонке в карьере. Об этом сообщает РИА Новости.
Гараничев стал победителем в эстафете на чемпионате России, который прошел в Тюмени. Все участники соревнований стартовали с наклейками на винтовках в поддержку биатлониста.
Евгений Гараничев — бронзовый призер Игр в Сочи 2014 года в индивидуальной гонке, трехкратный чемпион Европы по биатлону.
Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что после окончания спортивной карьеры ему предлагали стать киллером. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Евгений Гараничев — бронзовый призер Игр в Сочи 2014 года в индивидуальной гонке, трехкратный чемпион Европы по биатлону.
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Екатерина Коршунова