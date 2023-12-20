Фитнес-клубы пообещали комфортный рост цен на услуги в 2024 году

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В 2024 году российские фитнес-центры повысят цены на свои услуги на 7-12 %. Об этом говорится в прогнозе FitnessData.
«По информации того же FitnessData, в 2022 году цены выросли на 7 процентов, в 2023 – на 12, и всё это обусловлено общей динамикой повышения цен на все продукты и услуги, которые окружают человека. Но если говорить о фитнес-отрасли, то объём расходов за эти годы вырос больше чем на 30 процентов и это не может не повлиять на рост цен. Но цены растут несопоставимо с ростом инфляции, несопоставимо с ростом расходов, поэтому в 2024 году цены будут расти медленно и комфортно для потребителей», — сказала Ольга Киселева.
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По словам эксперта, в 2022 году физкультурой и спортом в России занималась порядка 4% человек, в 2023 году эта цифра выросла до 4,3%. Несмотря на рост цен в 2024-м году, представитель отрасли ожидает новой волны клиентов.
«Ожидается, что в спортзалах будут заниматься шести с половиной миллионов человек в стране, сейчас это около шести миллионов. Соответственно, полмиллиона мы, как фитнес-отрасль, наберём», — добавила собеседница.Читайте также:
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