Налоговый вычет за спорт: перечень фитнес-клубов, как оформить

Россиянам предоставлено право получения налогового вычета за оказание ряда услуг. Часть ранее уплаченного налога на доходы физлица можно вернуть в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д. В 2021 году были установлены условия получения налогового вычета по НДФЛ по расходам на занятия спортом. Редакция «Радио 1» расскажет, как оформить налоговый вычет на услуги фитнес-клубов и спортивных центров, какие документы необходимы, и как узнать перечень организаций, которые входят в программу «налогового вычета».