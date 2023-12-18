Налоговый вычет за спорт: перечень фитнес-клубов, как оформить

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Россиянам предоставлено право получения налогового вычета за оказание ряда услуг. Часть ранее уплаченного налога на доходы физлица можно вернуть в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д. В 2021 году были установлены условия получения налогового вычета по НДФЛ по расходам на занятия спортом. Редакция «Радио 1» расскажет, как оформить налоговый вычет на услуги фитнес-клубов и спортивных центров, какие документы необходимы, и как узнать перечень организаций, которые входят в программу «налогового вычета».
Налоговый вычет за спорт
Налоговый вычет представляет собой уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ, либо возврат части ранее уплаченного НДФЛ. Например, если человек приобретал абонемент в фитнес-центр или бассейн, он вправе заявить эти расходы к налоговому вычету.
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Налоговый вычет: максимальная сумма
Возврату подлежит 13% от потраченной на услуги суммы. Максимальная сумма на спорт или занятие физкультурой, с которых можно получить налоговый вычет – 120 000 рублей в год. Налоговый вычет предоставляется не отдельно, а в совокупности с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и др.).
Документы для налогового вычета за занятия спортом
Оформить вычет на занятия спортом возможно путем предоставления в налоговый орган документов, подтверждающих оплату услуг. В перечень таких документов входят: копия кассового чека (в бумажном или электронном виде), копия договора на оказание услуг, банковские реквизиты для перечисления средств, справка о доходах по форме 2-НДФЛ.
Если налоговый вычет оформляется по расходам на спортивные занятия детей, то необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка.
Как оформить налоговый вычет за спорт?
Оформить налоговый вычет по расходам на фитнес можно в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте. Также россиянам предоставлена возможность подачи документов через программу «Декларация», которая размещена на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
Заполненную декларацию на получение налогового вычета нужно предоставить в налоговую инспекцию по месту жительства.
Какие фитнес клубы попадают под налоговый вычет
Получить налоговый вычет за траты на спортивные услуги можно в тех фитнес-центрах и клубах, которые участвуют в соответствующей программе. Перечень организаций, который предоставляют такое право указаны в перечне Минспорта. Чтобы попасть в перечень компаний, траты за услуги которых могут быть частично возмещены, организации и ИП должны до 1 октября предыдущего года подать заявку в региональный Минспорт.
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Как узнать входит ли фитнес клуб в перечень для налогового вычета?
Чтобы узнать, можно ли оформить налоговый вычет за спортивные услуги, которые оказывает конкретная компания, нужно ознакомиться с перечнем организаций, участвующих в программе.
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Анастасия Крестьянова