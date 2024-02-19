Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин стал первой звездой игрового дня в НХЛ

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он забросил победную шайбу в овертайме принципиального матча с «Нью-Йорк Айлендерс».
Нью-йоркское дерби проходило на открытом стадионе и посмотреть его пришли почти 80 тысяч зрителей, передаёт «Спорт Экспресс». Матч не обманул ожиданий и по накалу не уступал играм плей-офф. Поначалу игра складывалась в пользу «островитян» — в начале второго периода они повели со счётом 4:1. Однако затем хоккеисты «Рейнджерс» взялись за дело и ещё до перерыва сократили разрыв до минимума.
В начале третьего периода российский защитник «Айлендерс» Александр Романов забросил шайбу и снова сделал преимущество «островитян» комфортным — 5:3. На 56-й минуте «Рейнджерс» получили численное преимущество, заменили вратаря Шестёркина на шестого полевого игрока и сократили разрыв в счёте до одной шайбы. Ситуация повторилась на предпоследней минуте игры — снова большинство у «Рейнджерс», замена вратаря, и счёт становится равным.
Фото: istockphoto/JohnAlexandr
В овертайме слово взял Артемий Панарин. Уже на 10-й секунде российский форвард перехватил шайбу в чужой зоне, сблизился с вратарём и протолкнул хоккейный снаряд в сетку. Интересно, что шайба была заброшена в сдвинутые ворота — на повторе хорошо видно, что защитник сначала сдвигает ворота, а уже потом шайба медленно заползает за линию. Тем не менее, арбитры гол засчитали, а «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в принципиальном матче.
Гол Панарина по прозвищу Хлебушек стал для него 32-м в сезоне. Таким образом, он повторил свой рекорд результативности. Столько же шайб Артемий забрасывал в сезоне 2019/20. Тогда ему понадобилось для этого 69 матчей. В текущем чемпионате нападающий справился за 55 игр. Впереди ещё 27 матчей регулярного чемпионата, так что личный рекорд Панарина наверняка будет побит.
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В начале третьего периода российский защитник «Айлендерс» Александр Романов забросил шайбу и снова сделал преимущество «островитян» комфортным — 5:3. На 56-й минуте «Рейнджерс» получили численное преимущество, заменили вратаря Шестёркина на шестого полевого игрока и сократили разрыв в счёте до одной шайбы. Ситуация повторилась на предпоследней минуте игры — снова большинство у «Рейнджерс», замена вратаря, и счёт становится равным.
В овертайме слово взял Артемий Панарин. Уже на 10-й секунде российский форвард перехватил шайбу в чужой зоне, сблизился с вратарём и протолкнул хоккейный снаряд в сетку. Интересно, что шайба была заброшена в сдвинутые ворота — на повторе хорошо видно, что защитник сначала сдвигает ворота, а уже потом шайба медленно заползает за линию. Тем не менее, арбитры гол засчитали, а «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу в принципиальном матче.
Гол Панарина по прозвищу Хлебушек стал для него 32-м в сезоне. Таким образом, он повторил свой рекорд результативности. Столько же шайб Артемий забрасывал в сезоне 2019/20. Тогда ему понадобилось для этого 69 матчей. В текущем чемпионате нападающий справился за 55 игр. Впереди ещё 27 матчей регулярного чемпионата, так что личный рекорд Панарина наверняка будет побит.
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