Францию могут снять с ЧМ из-за игрока, который играл за Нигер

Фото: istockphoto/Rost-9D
Сборную Франции, возможно, снимут с ЧМ до 17 лет из-за спортсмена, заигранного за Нигер.
Сборную Франции по футболу могут дисквалифицировать с ЧМ среди игроков до 17 лет из-за того, что в матче участвовал нападающий Янис Иссуфу. Он ранее был заигран за команду Нигера U-17, пишет Foot Mercato.
Форвард выступал за национальную команду Нигера на турнире Западноафриканского футбольного союза. Он является частью отбора на чемпионат мира. Иссуфу сыграл в одном турнире за две команды, что запрещается Международной федерацией футбола (ФИФА).
Решение о дисквалификации вынесут, если соперники сборной Франции обратятся с протестом. Команда Буркина-Фасо, которая выступает с французами на групповом этапе, может обратиться в ФИФА.
Иссуфу играл в трех матчах чемпионата мира. Он отдал две голевые передачи. Сейчас сборная Франции играет против команды Сенегала в 1/8 финала. Иссуфу не оказался в заявке французов.
Читайте также:
На матче футбольных сборных Бразилии и Аргентины началась массовая драка фанатов
Футболист Алан Дзагоев завершил спортивную карьеру
Костомаров с протезом провёл тренировку по теннису
Форвард выступал за национальную команду Нигера на турнире Западноафриканского футбольного союза. Он является частью отбора на чемпионат мира. Иссуфу сыграл в одном турнире за две команды, что запрещается Международной федерацией футбола (ФИФА).
Иссуфу играл в трех матчах чемпионата мира. Он отдал две голевые передачи. Сейчас сборная Франции играет против команды Сенегала в 1/8 финала. Иссуфу не оказался в заявке французов.
Читайте также:
На матче футбольных сборных Бразилии и Аргентины началась массовая драка фанатов
Футболист Алан Дзагоев завершил спортивную карьеру
Костомаров с протезом провёл тренировку по теннису
Мария Фирсова