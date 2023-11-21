Футболист Алан Дзагоев завершил спортивную карьеру

Фото: istockphoto/Rost-9D
Российский полузащитник Алан Дзагоев, который выступает за «Ламию», решил завершить футбольную карьеру.
Информацию подтвердила пресс-служба клуба. «Ламия» объявила о взаимном прекращении сотрудничества с Дзагоевым.
Ранее сообщалось, что Дзагоев захотел закончить карьеру из-за серьезного повреждения колена. За последние годы Дзагоев часто травмировался
Футболист родился 17 июня 1990 года в Республике Северная Осетия – Алания. Алан Дзагоев является трехкратным чемпионом России, 4 раза становился обладателем Кубка России и Суперкубка России. 9 раз оказывался в списке 33 лучших футболистов чемпионата страны.
С 2008 по 2022 годы защищал цвета ЦСКА. Также выступал за «Крылья Советов» (Самара) и «Рубин» (Казань). В 2023 году начал играть за греческую «Ламию».
В сборной России выступал с 2008 по 2018 годы.
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«Российский полузащитник изъявил желание уйти из нашей команды, заодно завершив большую футбольную карьеру», – сказано в сообщении.
Футболист родился 17 июня 1990 года в Республике Северная Осетия – Алания. Алан Дзагоев является трехкратным чемпионом России, 4 раза становился обладателем Кубка России и Суперкубка России. 9 раз оказывался в списке 33 лучших футболистов чемпионата страны.
С 2008 по 2022 годы защищал цвета ЦСКА. Также выступал за «Крылья Советов» (Самара) и «Рубин» (Казань). В 2023 году начал играть за греческую «Ламию».
В сборной России выступал с 2008 по 2018 годы.
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Мария Фирсова