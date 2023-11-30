Футболист Канчельскис заявил о бесполезности дисквалификации игроков в РПЛ

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил о том, что дисквалификация игроков не окажет позитивного влияния на уровень судейства в Российской Премьер-Лиге.
«Дисквалификация игроков не улучшит судейство в РПЛ. Оно ужасное, поэтому игроки и воют. Каждый сезон одно и то же. Сейчас с ВАР им стало ещё сложнее. Теперь все боятся брать ответственность на себя, ждут подсказок от ВАР. А там сидят такие же судьи, которые боятся принять решение», – прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Канчельскис.До этого сообщалось, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Дмитрия Баринова и Джона Кордобу за критику и оскорбительный жест в адрес арбитров.
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