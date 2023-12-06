Футболист Лепёхин: Решение судьи в матче «Зенита» и «Локоматива» несправедливо

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Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказал мнение о том, что решение арбитра матча 17-го тура с «Локомотивом» Алексея Сухого о том, чтобы оставить на поле нападающего железнодорожников Сергея Пиняева, несправедливое.
«Я понимаю «Зенит», решение судьи — несправедливое. Фол был сделан специально. Причём Пиняев видел, что не успевает, и мог просто катиться внизу, а он ногу на метр поднял, так случайно не бывает. Может, он не ожидал, что так дерзко получится, но по итогу это грубый фол. А зона поля была такая, что там нет необходимости совершать грубый приём. Я понимаю, если бы игрок «Локо» совершил обычный тактический фол, а тут — перебор», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Лепёхин.
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