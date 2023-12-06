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Футболист Лепёхин: Решение судьи в матче «Зенита» и «Локоматива» несправедливо

06 декабря 2023, 15:26
Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказал мнение о том, что решение арбитра матча 17-го тура с «Локомотивом» Алексея Сухого о том, чтобы оставить на поле нападающего железнодорожников Сергея Пиняева, несправедливое.

Он также с пониманием отнёсся с пониманием к решению руководства сине-бело-голубых обратиться в Экспертно-судейскую комиссию по этому поводу.

«Я понимаю «Зенит», решение судьи — несправедливое. Фол был сделан специально. Причём Пиняев видел, что не успевает, и мог просто катиться внизу, а он ногу на метр поднял, так случайно не бывает. Может, он не ожидал, что так дерзко получится, но по итогу это грубый фол. А зона поля была такая, что там нет необходимости совершать грубый приём. Я понимаю, если бы игрок «Локо» совершил обычный тактический фол, а тут — перебор», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Лепёхин.

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Глава World Athletics заявил, что российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде в Париже
Российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде-2024 в Париже
08 декабря 2023, 21:37

Фото: iStock/Kirkikis

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не сняла с российских легкоатлетов отстранение, они не будут представлены на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом журналистам сообщил глава организации Себастьян Коу.
По словам Коу, позиция федерации на фоне решения МОК осталась прежней. Он также добавил, что увидеть российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже возможно, однако не в легкой атлетике.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Несмотря на то, что спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях под своим гимном и флагом, к играм они будут допущены. Глава МОК Томас Бах прежде сообщил, что организация примет окончательное решение по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в марте 2024 года.

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#подмосковье
#спортсмены
#мок
#олимпиада
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Лыжный Кубок Александра Большунова может собрать около 1 тыс участников
08 декабря 2023, 20:50

Фото: Минспорт МО

На трассе спортивной школы «Истина» в Истре 20 февраля 2024 года пройдёт Кубок Александра Большунова по лыжным гонкам. На соревнования ждут около 2 тыс участников, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Будем масштабировать Кубок Александра Большунова. Если в прошлом году он собрал порядка 1 тыс участников, то в этом году, думаю, увеличим их число до 2 тыс», – сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов
Дату проведения соревнований объявил трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в ходе тренировки в спортшколе «Истина». Победители и призёры турнира получат награды и подарки из его рук.
 
В соревнованиях примут участие юные спортсмены в возрасте до 18 лет. Для каждой возрастной категории подготовят дистанции от 500 м до 5 км. 

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#спортсмены
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Мария Шарапова: Маме было наплевать на мои теннисные успехи
Теннисистка Мария Шарапова рассказала о жёсткости отца и равнодушии матери
08 декабря 2023, 19:25

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова рассказала о влиянии на её жизнь и карьеру своих родителей. По словам знаменитой теннисистки и признанной красавицы, папа был очень жёстким человеком, а мама абсолютно не интересовалась турнирными успехами дочери.
Родилась Маша в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа, напоминает сайт «Чемпионат.ком». Детство будущая звезда провела в Сочи, где условия для занятий теннисом были, конечно, получше. Большую часть жизни она провела во Флориде (США). Там ей ещё в бытность игроком покорялись турнирные достижения, да и климат помягче, чем в Югре.

Мария рассказывала, что отец подстёгивал и стимулировал её к достижению высоких спортивных результатов, подчас довольно суровыми методами.

«А маме было всё равно, на первом месте я в мировом рейтинге или на 300-м. Она меня на балет водила, следила, чтобы я развивалась и интересовалась разными вещами, помимо спорта», — сказала Шарапова.

Возможно, не в последнюю очередь благодаря влиянию матери Мария стала не только успешной спортсменкой, но и яркой медийной персоной, интервью у которой брать было не только почётно, но и интересно.

Что касается теннисной карьеры, то Маша не подвела и папу. С 2004 по 2014 год она выиграла все турниры Большого шлема — Уимблдон в 2004-м, Открытый чемпионат США в 2006-м, Открытый чемпионат Австралии в 2008 и «Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции) в 2012 и 2013 годах. Также российская спортсменка победила в 36 турнирах серии WTA (Women's Tennis Association, Женская теннисная ассоциация) в одиночном разряде и ещё трижды была чемпионкой в парном. Помимо красоты и теннисных успехов, Маша известна продолжительными романом со знаменитым певцом и сыном певца Энрике Иглесиасом.

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#чемпионат
#теннис
#спорт
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Спортивные чиновники трусливо удалили фото российской лыжницы с сайта Ski Classics
Сайт лыжных гонок Ski Classics опубликовал в анонсе фото российской лыжницы
08 декабря 2023, 17:45

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Организаторы лыжных гонок Ski Classics, идя на поводу у русофобов из ЕС, так и не решились допустить российских спортсменов до соревнований под своей эгидой. Однако затем официальный сайт этой престижной серии стартов опубликовал в качестве анонса фотографию лыжницы из России Варвары Прохоровой.
Этот шаг спортивных чиновников вызвал настоящую истерику у многих западных журналистов, передает портал SportBox.ru. Стоит заметить, что простые болельщики отнеслись к этому фото скорее положительно: Варвара весьма привлекательна внешне и смотреть на неё явно приятнее, чем, например, на норвежских псевдо-астматиков, которые ложками ели допинг под личиной борьбы с лёгочными заболеваниями. Кроме гонок по равнине, она занималась также и горными лыжами, причем успешно. Представители мягко говоря недружественных СМИ однако потребовали от организаторов тура объяснений появления «запрещённой» фотографии.

Вместо того, чтобы объяснить, что спорт, как и красоту, нельзя отменить, менеджеры марафонской лыжной серии повели себя как настоящие трусы: они сняли фотографию Прохоровой и принесли публичные извинения. Стоит отметить, что Варя рекламировала на снимке известную австрийскую фирму, руководство которой оказались не слишком довольны такой короткой по времени фотосессией. Сама лыжница с юмором отреагировала на приключения своей фотографии, заметив, что руководители Ski Classics больше бы выиграли, пригласив ее участвовать в гонках, а не просто демонстрируя своё к ней расположение.

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#спорт
#ели
#фото
#сми
#допинг
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#сво
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МОК допустил россиян до Олимпиады 2024 в Париже с одним условием
МОК допустил россиян до Олимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе
08 декабря 2023, 17:21

Фото: istock /BalkansCat

Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Несмотря на то, что спортсмены не смогут принять участие в соревнованиях под своим гимном и флагом, к играм они будут допущены. 
 
Глава МОК Томас Бах прежде сообщил, что организация примет окончательное решение по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм в марте 2024 года. Он отметил, что комитет будет оценивать политическую обстановку, ее влияние на большой спорт. 
 
Бах заверял, что организация примет во внимание решение ООН. Напомним, речь идет о распоряжении Всемирной организации, которое призвало спортивные организации к олимпийскому перемирию.

Ранее олимпийский чемпион рассказал о влиянии отстутсвия турниров на спортсменов.

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#спорт
#турнир
#оон
#рф
#мок
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В Подмосковье стартовал всероссийский турнир по гандболу «Герои города»
08 декабря 2023, 15:35

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Чехове стартовал Всероссийский любительский турнир по гандболу «Герои города». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В турнире примут участие 52 команды из Чехова, Москвы, Подольска, Протвино, Долгопрудного, Серпухова, Санкт-Петербурга, Горно-Алтайска, Орла, Казани, Лаишево, Усятского, Оби. 

«Предыдущие «Герои города» уже подняли планку проведения очень высоко. Было все: яркие выступления нашей группы поддержки MANGO GIRLS, маскот Миша, профессиональная трансляция финальных матчей с ведущим и аналитической студией. <…> Каждый раз на турнире у нас царит невероятная, даже местами безумная, по-хорошему, спортивная атмосфера. Уверен, что нынешние «Герои» ничем не уступят предыдущим, и нас ждут увлекательные и крутые по накалу баталии <…>», – отметил гендиректор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.

Всего спортсмены соревнуются в пяти категориях: юноши и девушки, женщины, мужчины–любители и мужчины-профессионалы. Игры проходят с в по 10 декабря на большой и малой спортивной аренах Дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова.

Стоит отметить, что вход для зрителей свободный во все дни соревнований на всех площадках.

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#медведи
#чеховские медведи
#герои
#гандбол
#спортсмены
#приз
#игры
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Боец Олейник о Родригесе: «Мне всё в нём нравится»
08 декабря 2023, 15:22

Фото: istockphoto.com/RuslanShevchenko

Российский боец Алексей Олейник охарактеризовал своего соперника в турнире RCC Фернандо Родригеса как достойного противника.
«Мне всё в нём нравится – здоровенный молодой кабан, весь татуированный, красивый и т. д. Нравится всё, кроме того, что я уже с ним тренировался в ATT. Я не люблю драться с теми, с кем тренировался там. 90 с лишним процентов из них спрашивали у меня, как им защищаться от джиу-джитсу. Я с абсолютной искренностью и честностью со всеми всегда делился. Все остальное — нормально. Я в очень неплохой форме, очень хочу драться», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Олейник.

Ранее соперником Олейника в турнире должен был стать Оли Томпсон, однако последний не успел сделать визу, и его поменяли на Фернандо Родригеса.

Сам турнир RCC 17 состоится 15 декабря в Екатеринбурге.

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#спорт
#чемпионат россии
#турнир
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Футболист Бушманов раскритиковал систему «весна-осень» РПЛ
08 декабря 2023, 15:11

Фото: istockphoto.com/Marcus Millo

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов заявил о том, что систему «весна-осень» в РПЛ устарела и возвращаться к ней не стоит.
«Думаю, что не нужно возвращаться к старой системе, это уже пройденный этап. Для РПЛ удобнее играть так, как есть и сейчас. Понятно, что рано или поздно мы вернемся в еврокубки. Проще перенести игры, чем возвращаться к старому. Например, при системе «весна-осень» игры не получится перенести никуда. Я считаю, что российскому футболу это не нужно», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Бушманов.

Ранее о возможности к прежней системе график игр заговорили после ряда «снежных матчей» в нынешнем сезоне чемпионата страны.

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#спорт
#осень
#весна
#график
#рпл
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Традиционный турнир среди сотрудников силовых структур прошел в Серебряных Прудах
08 декабря 2023, 09:16

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах состоялся традиционный турнир среди сотрудников силовых структур памяти благоверного Князя Александра Невского. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования прошли 6 декабря на базе ФОК имени Героя России С.А. Фирсова. Торжественное открытие провели глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин и протоиерей Серебряно-Прудского благочиния Алексий Носков.

Участниками турнира стали ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды, Мособлпожспаса и  Росгвардии. Сотрудники служб соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, подтягиваниях, перетягивании каната, плавании и поднятии гири.

По итогам соревнований победителями во всех состязаниях стала команда ОМВД России Серебряные Пруды. Серебряными призерами стали участники от Мособлпожспаса, а бронзу заполучили сотрудники Росгвардии.

Стоит отметить, победителей и призеров наградили кубками, медалями и дипломами от отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области.

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