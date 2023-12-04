Спортсмен Круговой назвал футбольную столицу России

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Защитник «Зенита» Данил Круговой высказал мнение о том, что именно Санкт-Петербург является футбольной столицей России.
«Футбольная столица России — Санкт-Петербург. Не поменял ли я свое мнение после двух подряд поражений в Москве? Нет, не поменял. Не смущает ли, что из Санкт-Петербурга только одна команда в РПЛ? Правильно, у нас и должна быть одна команда. В Санкт-Петербурге одна команда в Премьер-Лиге, которая долгое время является главным претендентом на чемпионство», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Круговой.
Ранее сообщалось, что Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ. Так, матч из-за дисквалификаций пропустили главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов, обязанности которого временно исполняет Артём Дзюба.
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