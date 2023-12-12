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Футболист Масалтин рекомендовал российским спортсменам учить английский язык

12 декабря 2023, 14:46
Фото: istockphoto.com/undrey

Фото: istockphoto.com/undrey

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин рекомендовал российским футболистам, планирующим перейти в европейские клубы, изучать английский язык.
Он отметил, что при принятии решении о переезде необходимо быть готовым не только физически, но и морально.

«В Европе никто годами ждать прогресса от наших ребят не будет, как это бывает в РПЛ. Трансферы на пустом месте не происходят, поэтому у футболиста есть время, чтобы подготовиться. Очень важным является знание иностранного языка. Идеально знать местный язык, но нужно хотя бы владеть английским, который знают многие игроки», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Масалтин.


Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что адаптация турецкого футболиста Эмирджана Гюрлюка прошла достаточно быстро. При этом, он добавил, что игра эквадорского футболиста Джастина Куэро также является неплохой.

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#спорт
#язык
#рпл
#европа
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Тренер Силкин: «Краснодар» здорово провёл осеннюю часть»
12 декабря 2023, 14:56

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал уверенность в том, что «Краснодар» вполне может стать чемпионом в нынешнем сезоне.
«Краснодар» меня здорово удивил, они здорово провели осеннюю часть. Теперь всё будет зависеть от того, как «Краснодар» проведёт зимнюю паузу. Кто-то уйдёт, а кто придёт. В игре с ЦСКА Кривцов забил чемпионский гол. Везёт тому, кто везёт. «Краснодар» — фаворит на чемпионство, они точно поборются с «Зенитом», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Отмечается, что в 18 матчах нынешнего сезона РПЛ «Краснодар» одержал 11 побед.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал второе место в турнирной таблице РПЛ команды и отметил, что весьма удивлён такой ситуации.

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#спорт
#рпл
#краснодар
#футболист
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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе «Россия – футбольная страна»
12 декабря 2023, 11:42

Жители Московской области могут принять участие в конкурсе «Россия – футбольная страна». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Стартовал четвертый сезон всероссийского конкурса проектов массового футбола «Россия – футбольная страна». 

Заявку на участие в конкурсе подмосковные жители могут до 4 февраля 2024 года.С 12 февраля до 13 марта состоится региональный этап, а с 18 марта лучшие регпроекты пройдут межрегиональный отбор для национального этапа.

Всего участие принять можно  в восьми номинациях: «Лучший массовый проект в футболе», «Лучший проект для лиц с ОВЗ», «Лучший проект для женщин», «Лучшая любительская лига», «Лучший любительский клуб», «Лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола», «Лучшая футбольная инициатива» и «Лучший проект для детей».

Победители смогут получить до 350 тысяч рублей на реализацию проектов, а призеры 300 тысяч и 250 тысяч рублей.

Для участия желающие должны запомнить заявку на платформе «Страна РФС».

Стоит отметить, что конкурс направлен на на развитие футбола в регионах

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#доброе футбол
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В Подмосковье завершился всероссийский турнир по гандболу «Герои города»
12 декабря 2023, 11:02

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Стали известны победители и призёры всероссийского турнира по гандболу «Герои города» в Чехове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В  Чехове завершились соревнования по гандболу, которые проходили с  с 8 по 10 декабря.

Всего в турнире принимали участие 52 гандбольные команды из Москвы, Чехова, Протвино, Долгопрудного, Серпухова, Санкт-Петербурга, Подольска, Горно-Алтайска, Орла, Казани, Лаишево и Усятского. Участники соревнововались в пяти возрастных категориях.

По итогам сыгранных матчей в возрастной категории «Мужчины. Профессионалы» победителем стала команда «Университет–Спорта» из Казани. На втором месте расположились спортсмены из «Протвино», а на третьем - «Гермес» из Чехова. В любительском зачете команда «Каишевские лисы» из Казани завоевали золото, «Бобры» из Чехова - серебро и бронза оказалась у московского «РАНХиГСа».

Победителем в женском зачете стали гандболистки «Университет–Спорта» из Казани. Обладателями серебряных медали стали представительны «INV» из Москвы, а тройку лидеров замкнула команда московского «РАНХиГС».

Также среди юношей победу одержали спортсмены из чеховского клуба «Вымпел», на втором месте расположилась команда Чеховского техникума, а замкнул тройку лидеров коллектив «Горно-Алтайск».

Кроме этого, в возрастной категории юниорок золотыми призерами стали представительницы команды «Victoria», серебро завоевал клуб «Губернские песцы» и бронзу «СКА». Все три команды представляли городской округ Чехов.

Стоит отметить, что на соревнованиях также наградили лучших игроков и лучших бомбардиров, вручили им кубки и медали.

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#серебро
#гандбол
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Президент ФК «Анкарагюджю» Коджа после матча выбежал на поле и избил судью
12 декабря 2023, 00:32

Фото: iStock/MihailDechev

После матча национального чемпионата с «Ризеспором» президент турецкого футбольного клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил в лицо арбитра Умута Мелера, выбежав на поле. Об этом пишет Sport24.
По информации издания, арбитр после удара упал на газон, после чего получил ещё ряд ударов. Подняться судье удалось самому, под левым глазом у мужчины заметили синяк. В судейской комнате пострадавшему была оказана помощь.

Футбольный матч завершился со счетом 1:1. «Ризеспор» на седьмой добавленной минуте сравнял счёт благодаря голу Адольфо Гайча. Отмечается, что права на журналиста принадлежат московскому футбольному клубу ЦСКА.

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#футболист
#судья
#драка
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ВТА признала подмосковную теннисистку Андрееву новичком года
11 декабря 2023, 18:55

Фото: Минспорт МО

Женская теннисная ассоциация признала подмосковную теннисистку Мирру Андрееву «Новичком года». Об этом сообщается на сайте ВТА.
Ни один игрок из топ-100 по итогам года не смог добиться большего прогресса в рейтинге в 2022-2023 годах, чем 16-летняя Андреева. Она поднялась на 359 мест – с 405-го на 46-е.
 
На дебютном для себя взрослом турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос» россиянка дошла до третьего раунда, а на Уимблдонском турнире вышла в 1/8 финала.
 
Обладателей WTA Player Award 2023 определяют представители международных теннисных СМИ.
 
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#минспорт мо
#теннис
#рейтинг
#подмосковье
#московская область
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Футболист Горшков: «Зениту» не хватило стабильности в этом сезоне
11 декабря 2023, 15:38

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков прокомментировал второе место в турнирной таблице РПЛ команды и отметил, что весьма удивлён такой ситуации.
Вместе с тем, он предположил, что дело здесь в нехватке стабильности в игре.

«Удивило, что «Зенит» занял второе место по итогам 18 туров. Последние годы «Зенит» был явным фаворитом чемпионата. Он и сейчас таковым остаётся, но в этой части сезона петербуржцам не хватило стабильности. Были поражения, и «Краснодар» воспользовался ситуацией», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Горшков.

Он также назвал «Краснодар» прагматичной командой, которая может добиваться своих целей.

После 18 матчей «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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#спорт
#мнение
#рпл
#футболист
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Глава Минспорта Татарстана Леонов: «Мы хотим сделать Игры БРИКС открытыми»
11 декабря 2023, 15:26

Фото: istockphoto.com/Andrea Nicolini

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о подготовке к проведению Игр БРИКС летом 2024 года, а также отметил, что к спортивному событию готовы пригласить 60 стран.
«Самое главное для нас — сформировать хороший продукт с точки зрения основного турнира, так как никогда у нас турниры такого формата и масштаба не проводились. С января БРИКС планируется расширить. Тем более, мы хотим сделать Игры открытыми и пригласить еще порядка 60 стран», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Леонов.

Он также добавил, что ряд стран уже дали обратную связь и заявили о готовности приехать на Игры.

Ранее сообщалось, что Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня 2024 года.

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#игры
#казань
#страны
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Более 5 тыс жителей Жуковского попросили Путина построить ледовую арену
11 декабря 2023, 14:34

Фото: Фотобанк МО

Жители Жуковского и юные хоккеисты отправили видеообращение к программе «Итоги года» с Владимиром Путиным с просьбой построить современную ледовую арену. Такое обращение поступило на сайт москва-путину.рф.
«Мы находимся в историческом месте. Именно с этой хоккейной коробки в далёком 1964 году начал своё шествие по стране всесоюзный юношеский турнир «Золотая шайба». Сегодня нашим детям всё труднее достойно выступать на соревнованиях, поскольку условия тренировочного процесса в нашем городе отстают не только от столичных, но и многих региональных», – говорится в обращении.
В нём более 5 тыс жителей Жуковского просят главу государства построить в нашем городе современную ледовую арену для юных хоккеистов. 
 
Ранее сообщалось, что Путин подведёт итоги года 14 декабря в прямом эфире. Он ответит на вопросы россиян и журналистов, совместив форматы «Прямой линии» и традиционной пресс-конференции.

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#спорт
#хоккей
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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спортсмены стали призёрами международного гран-при по самбо
11 декабря 2023, 14:31

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Самбисты из Московской области стали призёрами международного гран-при. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финальный этап международных соревнований гран-при по самбо среди мужчин и женщин состоялся в городе Верхняя Пышма.

В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из России, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана, Туркмении, Таджикистана, Армении, Казахстана и Киргизии.

По итогам схваток в женской категории до 59 килограмм бронзовым призером стала действующая чемпионка мира по самбо из Эльмира Кахраманова. она представляла на соревнованиях городской округ Мытищи.

Кроме этого, в категории до 98 кг среди мужчин обладателем бронзовой медали стал Степан Солдатенков из  Королёва. 

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