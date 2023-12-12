Футболист Масалтин рекомендовал российским спортсменам учить английский язык

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин рекомендовал российским футболистам, планирующим перейти в европейские клубы, изучать английский язык.
Он отметил, что при принятии решении о переезде необходимо быть готовым не только физически, но и морально.
Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что адаптация турецкого футболиста Эмирджана Гюрлюка прошла достаточно быстро. При этом, он добавил, что игра эквадорского футболиста Джастина Куэро также является неплохой.
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«В Европе никто годами ждать прогресса от наших ребят не будет, как это бывает в РПЛ. Трансферы на пустом месте не происходят, поэтому у футболиста есть время, чтобы подготовиться. Очень важным является знание иностранного языка. Идеально знать местный язык, но нужно хотя бы владеть английским, который знают многие игроки», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Масалтин.
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Мелисса Тимофеева