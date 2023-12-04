Спортдир «Оренбурга» Андреев: «Эмирджан адаптировался достаточно быстро»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что адаптация турецкого футболиста Эмирджана Гюрлюка прошла достаточно быстро.
При этом, он добавил, что игра эквадорского футболиста Джастина Куэро также является неплохой.
По его мнению, спортсмены должны раскрыться после зимних сборов.
Отмечается, что Эмирджан Гюрлюк провёл в составе «Оренбурга» 17 матчей, забив 1 мяч, а на счету Джастина Куэро 14 матчей и 1 гол.
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По его мнению, спортсмены должны раскрыться после зимних сборов.
«Эмирджан адаптировался достаточно быстро. Надеюсь, во второй части сезона он будет получать больше игрового времени. Куэро в последних матчах радует, особенно в игре со «Спартаком». Поработает на зимних сборах и, надеюсь, тоже своё место отвоюет», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Андреев.
Отмечается, что Эмирджан Гюрлюк провёл в составе «Оренбурга» 17 матчей, забив 1 мяч, а на счету Джастина Куэро 14 матчей и 1 гол.
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Мелисса Тимофеева