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Футболист Сенников не увидел ничего страшного в морозной погоде во время матча

07 декабря 2023, 16:27
Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что матчи в морозную погоду вполне возможны.
Он также поделился своими ожиданиями от завтрашней встречи «Локомотив» — «Урал».

«Зависит от судей, состоится ли завтра матч. Посмотрим, какая будет температура. Мы играли в такую погоду в декабре, когда были еврокубки. Ничего страшного в такой погоде нет. Главное, чтобы поле было в нормальном состоянии. Мы видели, как хорошо подготовили поле в матче с «Зенитом», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Сенников.


Игра команд должна состоятся завтра, 8 декабря, в Москве в 19:00.

Ранее сообщалось, что петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о старте продаж билетов и абонементов на матчи в кредит.

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#спорт
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Футболист Гойкович высказал уверенность в том, что «Оренбург» не вылетит
07 декабря 2023, 16:15

Фото: istockphoto.com/Steevy84

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович отметил, что клуб заслуживает находиться выше в турнирной таблице, а также высказал уверенность в том, что команда не вылетит.
Он подчеркнул, что все игроки в команде работают над тем, чтобы остаться и улучшить свои результаты.

«В прошлом сезоне дела у нас шли чуть лучше. И у меня лично, и у команды в этом сезоне амбиции были выше, чем место, которое мы сейчас занимаем. Конечно, мы не можем быть довольны собой и местом в турнирной таблице. Мы можем и должны быть лучше. Просто не получилось. Надо набрать максимум очков в оставшейся игре и потом анализировать, что не получилось и решить эти проблемы», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Гойкович.

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#спорт
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#клуб
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Подмосковные спортсмены стали призерами Кубка России по горнолыжному спорту
07 декабря 2023, 15:56

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Золотую и серебряную медали завоевали подмосковные спортсмены на II этапе Кубка России по горнолыжному спорту. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Второй этап Кубка России по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин проходил с 4 по 5 декабря 2023 года на ГК «Салма» в городе Полярные Зори Мурманской области.

Начало Кубка России состоялось 30 ноября в Кировске. Всего в соревнованиях принимают участие 250 спортсменов со всей страны. В рамках турнира пройдет около 76 стартов в 12 городах России.

По итогам второго этапа горнолыжник Александр Хорошилов из Московской области стал победителем в дисциплине «слалом». На второй ступени пьедестала расположил я подмосковный спортсмен Семен Ефимов, уступив лишь на 0.46 секунды. Бронзовым призером стал представитель Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что Александр Хорошилов также завоевал золото на первом этапе Кубка России.

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#кубок россии
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Подмосковная спортсменка Егорян выиграла всероссийский турнир по фехтованию
07 декабря 2023, 15:39

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная саблистка Егорян стала победителем всероссийского турнира по фехтованию. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по фехтованию на саблях прошли в Нижнем Новгороде со 2 и 3 декабря. 

В турнире участвовали олимпийские чемпионки, чемпионки России, Европы и мира Яна Егорян, Ольга Никитина, София Позднякова, Софья Великая и двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы Камиль Ибрагимов. Нижегородскую область представят мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков, мастера спорта России Артем Султанов, Антон Георгиевский, Алена Лисина.

По  тогам двух дней соревнований Яна Егорян из Подмосковья стала обладательницей золотой медали в женском личном разделе фехтования на саблях. На втором и третьем месте расположились представительницы Новосибирской и Нижегородской областей.

Стоит отметить, что Яна на соревнованиях представляла Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области.

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#победители
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Подмосковная шахматистка Лысенко стала призёром двух подряд всероссийских турниров
07 декабря 2023, 15:37

Фото: Минспорт МО

Представительница Московской области Маргарита Лысенко завоевала награды двух подряд всероссийских турниров. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Первый престижный турнир – финал «Рапид Гран-При России» – проходил в Ханты-Мансийске. В нём участвовали 14 спортсменок, отобравшихся в финал через многочисленные этапы. Состязания проводили по круговой системе. Лысенко набрала восемь очков и стала серебряным призёром.
 
На следующий день представительница Фрязина заняла третью ступень пьедестала в финале «Блиц Гран-При России». Маргарита на протяжении всего турнира шла в лидерах. В итоге с результатом 8,5 очков она поделила 1-3 места с другими участницами, но по дополнительным показателям стала третьей.

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В Серебряных Прудах прошел межмуниципальный турнир по мини-футболу среди детей
07 декабря 2023, 14:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах состоялся межмуниципальный турнир по мини-футболу среди детей, посвящённый освобождению Серебряных Прудов от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования прошли 6 декабря в спортивном зале на базе СК «Молодёжный», в преддверии дня памяти освобождения Серебряно- Прудского района от немецко-фашистских захватчиков.

7 декабря 1941 года 322-я Горьковская стрелковая дивизия, под руководством полковника Петра Исаевича Филимонова освободила городской округ Серебряные Пруды  от немецких захватчиков.

В турнире приняли участие футболисты 2014-2015г.р. из команд «Авангард» из Зарайска, «Юность Лиза-2014», «Юность-2015» и «Юность-2016» из Серебряно-Прудского городского округа.

По итогам матчей победителем стала команда «ЮностьЛиза -2014». На втором месте расположились зарайские футболисты. Бронзовыми призерами соревнований стала команда «Юность-2015». 

Кроме этого, четвертая команда, которая не смогла войти в тройку лидеров получила диплом и кубок за участие.

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#спортсмены
#подмосковье
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Гинер рассказал о превосходстве голкипера Акинфеева над Яшиным и Дасаевым
07 декабря 2023, 09:35

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент ЦСКА Евгений Гинер сравнил достижения голкипера армейского клуба Игоря Акинфеева с успехами бывших голкиперов советской сборной Льва Яшина и Рината Дасаева.
Функционер высказал своё мнение на YouTube-канале «Вышли!». Гинер уверен, что Акинфеев превзошел своих предшественников. 

«Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее», —сказал президент ЦСКА Евгений Гинер. 
18 ноября 37-летний Игорь Акинфеев объяснил, почему не уехал в Европу. 

«У меня была мечта играть за ЦСКА, играть в классных турнирах, играх. У меня это всё было. И я ни о чем не жалею в своей жизни, ни о чём», — отметил вратарь.
Игорь Акинфеев на протяжении всей игровой карьеры выступает за ЦСКА. С московским клубом он 6 раз занимал первое место чемпионата России, 7 раз — Кубок и Суперкубок страны. Также в составе ЦСКА Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

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#спорт
#футбол
#клуб
#москва
#общество
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Экс-биатлонистка сборной РФ Виролайнен выступит за Финляндию на Кубке мира
07 декабря 2023, 08:28

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

На сайте Финской биатлонной федерации сообщили, что бывшая биатлонистка российской сборной Дарья Виролайнен оказалась в заявке на второй и третий этапы Кубка мира.
До этого Международный союз биатлонистов информировал, что Виролайнен имеет право представлять Финляндию на международных соревнованиях с сезона-2023/24. В 2021 году спортсменка получила финское гражданство.

Виролайнен входит в заявку финской команды на этапы в швейцарском Ленцерхайде, которые пройдут 14-17 декабря, и австрийском Хохфильцене (8-10 декабря).

У 34-летней Дарьи Виролайнен есть российское и финское гражданство. В 2022 году биатлонистка принимала участие в летнем чемпионате Финляндии, заняв второе место в индивидуальной гонке.

Виролайнен (в девичестве - Резцова) имеет в активе золотую и бронзовую медали чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она 2 раза становилась серебряным призером. За сборную РФ выступает младшая дочь олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой Кристина, завоевавшая на Олимпиаде в Пекине серебряную и бронзовую медали.

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#спорт
#биатлон
#финляндия
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166 лыжных трассы будут работать зимой на территории Подмосковья
06 декабря 2023, 16:06

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

На территории Подмосковья будут оборудованы 166 лыжных трассы для зимнего сезона. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Трассы сезона 2023/2024 будут находиться на территории 56 городских округов Московской области.

«Общая протяжённость подмосковных лыжных трасс составит более 720 километров. На 90 трассах оборудовано освещение, 68 трасс оснащены раздевалками <…>  На 160 трассах Московской области естественное оснежение, а ещё на шести есть возможность проведения искусственного оснежения», – поделился министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Кроме этого, на 38 лыжных трассах жители и гости региона смогут взять на прокат спортивный инвентарь.

Стоит отметить, что на данный момент уже работают 43 лыжные трассы по всему Подмосковью. Полный список трасс в регионе, которые будут функционировать на протяжении всего зимнего сезона 2022-2023 можно на официальном сайте министерства физической культуры и спорта Московской области.

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#зима в подмосковье
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Подмосковная шахматистка Лукина стала призёром любительского чемпионата мира
06 декабря 2023, 15:42

Фото: Istockphoto / Andy Cossins

Мастер ФИДЕ, член сборной Московской области Александра Лукина заняла третье место на чемпионате мира среди любителей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В любительском чемпионате мира по шахматам участвовали более 300 спортсменов из 64 стран. Турнир проходил в столице государства Оман Маскате. Соревнования проводили по швейцарской системе в девять туров с классическим контролем времени. 
«Мне очень понравилось играть в Омане. Турнир прошёл на самом высоком уровне, партии транслировали онлайн, для участников подготовили большую экскурсионную программу. С удовольствием посмотрела Маскат», – сказала спортсменка.
Как отметили в министерстве, жительница города Орехово-Зуево, руководитель шахматного клуба «Форсаж» Лукина вышла на церемонию награждения в национальном костюме.
 
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