Футболист Сенников не увидел ничего страшного в морозной погоде во время матча

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что матчи в морозную погоду вполне возможны.
Он также поделился своими ожиданиями от завтрашней встречи «Локомотив» — «Урал».
Игра команд должна состоятся завтра, 8 декабря, в Москве в 19:00.
Ранее сообщалось, что петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о старте продаж билетов и абонементов на матчи в кредит.
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«Зависит от судей, состоится ли завтра матч. Посмотрим, какая будет температура. Мы играли в такую погоду в декабре, когда были еврокубки. Ничего страшного в такой погоде нет. Главное, чтобы поле было в нормальном состоянии. Мы видели, как хорошо подготовили поле в матче с «Зенитом», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Сенников.
Ранее сообщалось, что петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о старте продаж билетов и абонементов на матчи в кредит.
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Мелисса Тимофеева