Футболист Гойкович высказал уверенность в том, что «Оренбург» не вылетит

Фото: istockphoto.com/Steevy84
Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович отметил, что клуб заслуживает находиться выше в турнирной таблице, а также высказал уверенность в том, что команда не вылетит.
«В прошлом сезоне дела у нас шли чуть лучше. И у меня лично, и у команды в этом сезоне амбиции были выше, чем место, которое мы сейчас занимаем. Конечно, мы не можем быть довольны собой и местом в турнирной таблице. Мы можем и должны быть лучше. Просто не получилось. Надо набрать максимум очков в оставшейся игре и потом анализировать, что не получилось и решить эти проблемы», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Гойкович.
Читайте также:
Гинер рассказал о превосходстве голкипера Акинфеева над Яшиным и Дасаевым
Футболист Лепёхин: Решение судьи в матче «Зенита» и «Локоматива» несправедливо
«Зенит» начал продавать билеты на матчи в кредит
Мелисса Тимофеева