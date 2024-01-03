Гашек прокомментировал отказ шахматиста Дуды пожимать руку россиянину

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Знаменитый в прошлом чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек прокомментировал отказ польского гроссмейстера Дуды пожимать руку россиянину Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. По словам Доминатора, как его называли в бытность игроком, поляк поступил правильно.
Такая позиция чешского хоккеиста совсем не удивляет, так как он уже давно прославился своими русофобскими высказываниями и подчёркнуто антироссийской позицией. В частности, он обращался к боссам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с призывом платить Украине деньги за то, что в лиге играют россияне и таким образом рекламируют свою страну. Понятно, что руководители хоккейной организации прекрасно умеют считать деньги и вовсе не намерены отказываться от игроков из России, на которых ходят зрители и которые обеспечивают доход и процветание всей НХЛ.
Что касается ситуации на шахматном чемпионате, то следует отметить, что россиянин повёл себя очень достойно и благородно. Он не стал устраивать скандал, а напротив отказался писать жалобу на поляка. В противном случае Дуде могла грозить дисквалификация за нарушение принципов честной игры, закреплённой в регламенте. Да и польский шахматист не делал никаких угрожающих жестов в отличие, например, от украинской фехтовальщицы Харлан, которая выставила саблю навстречу россиянке Смирновой, когда та шагнула ей навстречу с протянутой для приветствия рукой.
«О, спорт, ты — мир!». Какая-то смутно знакомая, но сейчас, кажется, совершенно забытая фраза. То мракобесие и русофобия, которые царят в умах и поступках спортивных чиновников по отношению к россиянам, к спорту не имеют никакого отношения.
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Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину
Что касается ситуации на шахматном чемпионате, то следует отметить, что россиянин повёл себя очень достойно и благородно. Он не стал устраивать скандал, а напротив отказался писать жалобу на поляка. В противном случае Дуде могла грозить дисквалификация за нарушение принципов честной игры, закреплённой в регламенте. Да и польский шахматист не делал никаких угрожающих жестов в отличие, например, от украинской фехтовальщицы Харлан, которая выставила саблю навстречу россиянке Смирновой, когда та шагнула ей навстречу с протянутой для приветствия рукой.
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Александр Бойцов