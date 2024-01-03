Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину

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На чемпионате мира по быстрым шахматам едва не разгорелся скандал с политическим оттенком. Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался от традиционного рукопожатия перед игрой с игроком из России Денисом Хисматуллиным.
На видео, которое опубликовал портал Global Happenings, можно заметить, как россиянин подходит к шахматному столику, за которым уже сидит Дуда и протягивает ему руку в качестве традиционного приветствия. Однако тот только делает отрицательный жест, хотя и благожелательно улыбается при этом.
Отмечается, что за отказ от традиционного обмена рукопожатиями поляк мог быть дисквалифицирован, поскольку такой поступок нарушает принципы честной игры, закреплённые в регламенте. Однако Хисматуллин повёл себя благородно и не стал подавать жалобу. В итоге партия между ними закончилась вничью.
В публикации также упоминается, что Денис вместе с другим известным российским шахматистом Сергеем Карякиным неоднократно доставлял гуманитарную помощь жителям Донбасса.
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Отмечается, что за отказ от традиционного обмена рукопожатиями поляк мог быть дисквалифицирован, поскольку такой поступок нарушает принципы честной игры, закреплённые в регламенте. Однако Хисматуллин повёл себя благородно и не стал подавать жалобу. В итоге партия между ними закончилась вничью.
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Александр Бойцов