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Польский шахматист Дуда отказался пожать руку россиянину Хисматуллину

03 января 2024, 13:05
Фото: istockphoto/Nadezhda1906

Фото: istockphoto/Nadezhda1906

На чемпионате мира по быстрым шахматам едва не разгорелся скандал с политическим оттенком. Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался от традиционного рукопожатия перед игрой с игроком из России Денисом Хисматуллиным.
На видео, которое опубликовал портал Global Happenings, можно заметить, как россиянин подходит к шахматному столику, за которым уже сидит Дуда и протягивает ему руку в качестве традиционного приветствия. Однако тот только делает отрицательный жест, хотя и благожелательно улыбается при этом.

Отмечается, что за отказ от традиционного обмена рукопожатиями поляк мог быть дисквалифицирован, поскольку такой поступок нарушает принципы честной игры, закреплённые в регламенте. Однако Хисматуллин повёл себя благородно и не стал подавать жалобу. В итоге партия между ними закончилась вничью.


В публикации также упоминается, что Денис вместе с другим известным российским шахматистом Сергеем Карякиным неоднократно доставлял гуманитарную помощь жителям Донбасса.

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Овечкин сократил отставание от «вечного» рекорда Уэйна Гретцки
03 января 2024, 10:49

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Питтсбург Пингвинз» российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою восьмую шайбу в сезоне. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 64 голов.
Результативность капитана столичной команды в нынешнем сезоне оставляет желать много лучшего, пишет «Спорт Экспресс». Недавно он установил свой личный антирекорд, когда не мог забить в 14 матчах подряд. Но в матче с «Питтсбургом» Овечкин был хорош, напоминая самого себя в лучшие годы. 38-летний россиянин забросил свою 830-ю шайбу в НХЛ.

Александр Великий, как его прозвали болельщики и журналисты, этим голом принёс своей команде победу. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу «Вашингтона». Уэйн Гретцки, которого называли просто Великий, забросил за карьеру 894 шайбы в ворота соперников. Погоня, за которой следит весь мир, продолжается.

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#спорт
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Канадцы впервые с 2019 года останутся без медалей молодёжного ЧМ по хоккею
02 января 2024, 20:24

Фото: istockphoto/AlenaLitvin

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в шведском Гётеборге сборная Канады сенсационно проиграла в четвертьфинале команде Чехии и покинула турнир значительно раньше, чем ожидалось. Канадцы останутся без медалей ЧМ впервые с 2019 года.
Молодёжные хоккейные форумы традиционно славились эпичными противостояниями сборных СССР (а позже — России) и Канады, пишет «Спорт Экспресс». Игры получались такими яркими, что российские зрители были готовы смотреть их даже глубокой ночью, если турнир, например, проходил за океаном и вмешивалась разница во времени. Гретцки, Лемье, Халл, Кросби, Малкин, Овечкин, Кузнецов и Ковальчук, сильно проявившие себя на молодёжном уровне, стали настоящими звёздами и во взрослом хоккее.

После отстранения российских команд турнир потерял едва ли не половину своей привлекательности, что очень наглядно продемонстрировало значительное сокращение зрительской аудитории, как на стадионах, так и у телеэкранов. В отсутствие главного конкурента в лице сборной России канадцы в основном рассматривали молодёжный чемпионат мира как лёгкую тренировку в игровом режиме. Чаще всего страна Кленового листа и вправду достаточно легко забирала золотые медали.

Тем удивительнее результат нынешнего чемпионата. Сборная Канады не только не добралась до матчей, в которых будут разыграны медали, но и вылетела на очень ранней стадии — в 1/4 финала. Обидчиком родоначальников хоккея стала сборная Чехии. Матч закончился со счётом 3:2 в её пользу. Чехи одержали победу благодаря дублю Якоба Штанцля и шайбе Томаша Цибулки. Кроме того, в первом периоде нападающий Доминик Рымон не реализовал буллит. У канадцев отличились Мэтью Вуд и Джейк Фурлонг. Многократные победители турнира едут домой уже после первой стадии плей-офф.

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#хоккей
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Рэпер Snoop Dogg станет спецкорреспондентом NBC на Олимпийских играх
02 января 2024, 19:16

Фото: iStock/BalkansCat

Американский рэпер Snoop Dogg станет специальным корреспондентом телеканала NBC на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом пишет ТАСС.
Сам исполнитель прокомментировал эту новость, призвав людей, возвысить и сделать эти игры незабываемыми. Рэпер добавил, чтобы на этой Олимпиаде «лучшие спортсмены сияли, как золото».

По информации источника, Snoop Dogg примет участие в эфирах с ведущим Майком Тирико, а также посетит соревнования в рамках Олимпийских игр, встретится со спортсменами и их близкими, и к тому же, изучит достопримечательности Парижа. Его репортажи будут показаны на телеканале NBC.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа 2024 года.

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Экс-капитан сборной Радимов назвал главного «чушпана» в российском футболе
Радимов: Соболев — главный «чушпан» в российском футболе
02 января 2024, 11:49

Фото: РИА Новости/Игорь Русак

Бывший полузащитник испанской «Сарагосы» , питерского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов ответил на вопрос, кого он считает главным «чушпаном» в отечественном футболе. По мнению бывшего супруга Татьяны Булановой, это нападающий «Спартака» Александр Соболев.
Отвечая на вопрос корреспондента RT, навеянный популярным сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте», Радимов заметил, что у него в команде «красно-белых» много друзей, и выразил уверенность, что они с юмором отнесутся к выбору Соболева на не слишком завидную роль «чушпана».

Интересно, что экс-нападающий «Локомотива» и российской сборной Руслан Пименов совершенно не затруднился при ответе на этот вопрос, тут же назвав своего партнёра по обеим командам вратаря Руслана Нигматуллина.

«Русик сам мне сказал, что с детства был в компании чушпанов», — пояснил футболист корреспонденту издания.

Пересечение вопросов футбола и популярного сериала началось после того, как актёр Ярослав Могильников, сыгравший в «Слове пацана» Ералаша, обратился к тренеру российской сборной с просьбой принять его в команду. Тот ответил, что не видит в этом проблем, но только после того, как будет выяснено, кто в сборной «пацан», а кто «чушпан».


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Тардиф пожелал РФ вернуться на соревнования в 2024 году
01 января 2024, 19:37

Фото: istockphoto/FotografieLink

Сборные России и Белоруссии не выступили на чемпионатах мира 2022 и 2023 годов, а также стран не будет на мировом первенстве 2024 года в чешских Праге и Остраве.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сказал, что желает российским сборным вернуться на соревнования, пишет «Спорт-Экспресс».

«Желаю, чтобы в 2024 году вся семья IIHF вновь оказалась в полном сборе. Речь в том числе и о возвращении Федерации хоккея России к нашим соревнованиям. Вдобавок желаю мира во всем мире»,-сказал Люк Тардиф.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова предсказывала изменение позиции МОК, которая касается России.

РИА Новости пишет, что, по мнению Ишмуратовой, МОК и федерации уже сами будут приглашать на соревнования.

«Я думаю, что нужно дождаться этого момента и выступать уже и с гимном, и с флагом, и все, как мы любим», —говорит Ишмуратова.
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«Арсенал» проиграл второй матч в английском чемпионате и больше не лидирует

Домашний стадион «Спартака» переименовали в «Лукойл-арену»
#спорт
#хоккей
#новости
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Домашний стадион «Спартака» переименовали в «Лукойл-арену»
01 января 2024, 09:34

Фото: istockphoto/master1305

Домашним стадионом «Спартака» в Москве станет «Лукойл-ареной».
Из данных системы СПАРК следует, что «Лукойл» 18 декабря зарегистрировал товарный знак «Лукойл-арена». Заявка на регистрацию компании была подана 22 сентября.

В прошлом году «Лукойл» купил столичный футбольный клуб «Спартак» и стадион «Открытие банк – арена».
Леонид Федун покинул состав акционеров клуба и больше не принимает участия в управлении.

Стадион «Спартака» в Тушино назывался «Открытие банк – арена» в соответствии с названием одного из спонсоров клуба, банка «Открытие», но контракт на наименование завершится в 2023 году.

«Переименование стадиона в «Лукойл-арену» является частью долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры «Спартака»,- сказано в сообщении клуба.
Стадион начал работать в 2014 году и принимал матчи чемпионата мира, Кубка конфедераций.

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«Арсенал» проиграл второй матч в английском чемпионате и больше не лидирует

Шахматистка Гунина рассказала о своем отношении к украинским спортсменам
#спорт
#футбол
#новости
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«Арсенал» проиграл второй матч в английском чемпионате и больше не лидирует
31 декабря 2023, 19:44

Фото: Rost-9D/istockphoto

«Арсенал» проиграл второй матч подряд в английской премьер-лиге и потерял шанс возглавить турнирную таблицу.
РИА Новости пишет, что «Фулхэм» обыграл «Арсенал» в матче 20-го тура английского чемпионата.

Встреча в Лондоне состоялась на домашней арене «Фулхэма» и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Среди отличившихся игроков Рауль Хименес и Бобби Рид, в составе гостей результат показал Букайо Сака.

«Арсенал» (40 очков) проиграл уже второй матч подряд и занял четвертое место в турнирной таблице.

В данный момент лидером является «Ливерпуль», у которого есть матч в запасе. »Фулхэм» (24) завершил серию из трёх поражений и занимает 13 место.

В другом матче дня «Тоттенхэм» одержал победу дома над «Борнмутом».

Ранее сообщалось, что актёр Ярослав Могильников, снявшийся в популярном сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте», обратился к главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину с просьбой принять его в национальную команду. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале сборной.

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#спорт
#футбол
#новости
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Чемпионка ОИ Ишмуратова считает, что МОК сам будет приглашать РФ на турниры
31 декабря 2023, 18:15

Фото: iStock/BalkansCat

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова предсказывает изменение позиции МОК, котоая касается России.
РИА Новости пишет, что, по мнению Ишмуратовой, МОК и федерации уже сами будут приглашать на соревнования.

«Я думаю, что нужно дождаться этого момента и выступать уже и с гимном, и с флагом, и все, как мы любим», —говорит Ишмуратова.
Ранее президент РФ Владимир Путин оценил решение МОК, касающееся допуска россиян на ОИ-2024.

«Если это политически мотивированные искусственные условия, которые направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали, то Минспорт и Олимпийский комитет России должны принять взвешенное решение», — говорит Владимир Путин.
Бойкот Украиной летних Олимпийских игр 2024 года в Париже может привести к негативным последствиям. Их перечислил исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта страны Матвей Бедный. Его слова приводит BBC.

Он отметил, что в отношении украинских спортсменов могут последовать санкционные ограничения, которые приведут к тому, что их попросят выступать в нейтральном статусе. Таким образом, Бедный подчеркнул рискованность байкотирования.

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Шахматистка Гунина рассказала о своем отношении к украинским спортсменам

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#спорт
#олимпиада
#новости
#политика
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Шахматистка Гунина рассказала о своем отношении к украинским спортсменам
31 декабря 2023, 13:02

Фото: istockphoto/Andy Cossins

В субботу россиянка Валентина Гунина стала первой на чемпионате мира по блицу, прошедшем в Самарканде (Узбекистан).
Валентина Гунина во второй раз одержала победу на чемпионате мира по блицу. Впервые она победила на турнире в 2012 году.
Гунина набрала 14 очков из 17 возможных. В заключительной партии спортсменка из России обыграла украинку Анну Музычук.

«Меня не смущает, что украинские шахматистки не подают руки, потому что мы все понимаем, что можно делать, а что нельзя. Когда я играла с сестрами Музычук, понимала, что это непростая ситуация, но меня это никак не выбивает»,-сказала Валентина Гунина в программе «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
Валентина Гунина страдает от волчанки. По её словам, во время игры она забывает о болезни.

«Когда меня сажают за шахматную доску и говорят тренироваться или играть, мне становится намного легче, потому что я не думаю о своей болезни и о том, как это тяжело. Должна сказать, что горжусь собой, это действительно тяжело», - цитирует Гунину пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE) в социальной сети X.
Ранее Апелляционный комитет чемпионата мира по быстрым шахматам, проходящего в Самарканде, оставил в силе решение словацкого судьи Ивана Суровы. Ранее он признал договорной ничью в партии между Яном Непомнящим и Даниилом Дубовым и присудил им за это по нулю очков.

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#спорт
#шахматы
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