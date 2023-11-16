Глава Пушкинского поздравил спортсменов с Днём самбо

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Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поздравил спортсменов с Всероссийским днём самбо. Тёплые слова и пожелания он опубликовал в своём телеграм-канале.
Всероссийский день самбо отмечен в календаре 16 ноября. В этом году этот вид спортивного единоборства отмечает юбилей – 85 лет.
Глава городского округа отметил, что взрослые должны показывать достойный пример подрастающему поколению, привлекать детей и молодёжь в спорт. По его мнению, физическая культура дисциплинирует, формирует стержень, учит побеждать и не бояться поражений.
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Глава городского округа отметил, что взрослые должны показывать достойный пример подрастающему поколению, привлекать детей и молодёжь в спорт. По его мнению, физическая культура дисциплинирует, формирует стержень, учит побеждать и не бояться поражений.
«Большую поддержку самбистам оказывают активисты партпроекта “Zа Самбо” и сторонники партии “Единая Россия”. Желаю спортсменам крепкого здоровья и достижения всех поставленных целей!» — написал Красноцветов.Читайте также:
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