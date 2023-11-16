Хоккеист Каменев: Философия СКА – агрессивный хоккей

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Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев раскрыл систему игры команды.
«Система СКА — это философия команды, которая подразумевает агрессивный, атакующий хоккей. В этом заключается система Романа Ротенберга. Были проблемы в обороне, индивидуальные ошибки, удаления. Сейчас всё это убирается, и система начинает работать. Зрелищный хоккей — вот направление СКА», — высказал в беседе с «РБ Спорт» Каменев.
Он отметил, что такая агрессивная тактика требует полного взаимопонимание между игроками команды, что очень сложно достичь.
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