В Московской области открыли Шахматную академию Сергея Карякина

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Технолицее им. В. И. Долгих в Истре открылась Шахматная академия Сергея Карякина. Там под руководством знаменитого гроссмейстера будут заниматься юные подмосковные шахматисты.
«В вашем возрасте я уже вовсю играл. Я был абсолютно таким же ребёнком, но много занимался, и это дало свои результаты. Поэтому знайте, что всё возможно. Не всем дано стать чемпионами мира, но шахматы помогут вам в жизни – они интеллектуально вас обогатят. Поэтому обязательно занимайтесь ими», – напутствовал детей Карякин.Открыть академию в Технолицее в своё время предложил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Как отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абарёнов, сейчас обсуждается идея проведения в академии этапа Кубка Сергея Карякина или Кубка губернатора.
«Академия Сергея Карякина – ещё одна точка развития спорта в регионе. Уверен, что это не последняя шахматная школа нашего известного гроссмейстера. Будем двигаться вперед», – сказал Абарёнов.В ходе открытия Карякин провёл сеанс одновременной игры с лицеистами 1-5 классов. Самому юному из них – всего пять лет. Это воспитанник preschool Технолицея, участник Детского первенства мира среди мальчиков до восьми лет Амир Чеканов.
Как отметили в министерстве, на всероссийских соревнованиях подмосковные спортсмены показывают высокий уровень. В этом году они завоевали 13 медалей, в том числе пять золотых.
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