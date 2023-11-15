«Полное г...»: Губерниев грубо оскорбил комментатора «Матч ТВ»

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Журналист Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале оскорбил комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Шнякина. Комментаторы не согласились с тем, что он попал в номинацию премии ТЭФИ. Недоумевание также выразил Шнякин, который комментировал финальный матч ЧМ по футболу вместе с Романом Трушечкиным.
«Кстати, Рома Трушечкин — комментатор хороший, просто компания у него была полное говно… Рома, держись», — написал паст Губерниев.Передачи «Катар-2022. Все на футбол» и «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» оказались в тройке финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте». Георгий Черданцев и Дмитрий Губерниев номинированы в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Комментаторы финала чемпионата мира 2022 года между Аргентиной и Францией Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин в список не попали.
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