Тренер Канарейкин: Результаты СКА не устраивают руководство клуба

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Хоккейный тренер Фёдор Канарейкин заявил, что нынешние результаты СКА, вероятно, не устраивают руководство клуба.
При этом, он отметил, что СКА всё равно выйдет в плей-офф.
А судья международной категории Александр Иванюк заявил, что со стороны судейства никакой предвзятости в матче СКА — «Авангард» не было, а все замечания и дисквалификации были уместны.
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«То, что показывает СКА в данный момент, думаю, в первую очередь не устраивает руководство клуба. Каковы будут терпение и доверие – будем смотреть. Никто не сомневается, что СКА попадет в плей-офф, но результаты сейчас не для команды СКА, у которой такие цели и исполнители», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Канарейкин.
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Мелисса Тимофеева