ХК «Витязь» на выезде победил «Сочи», играя в меньшинстве

Фото: пресс-служба ХК «Витязь»
Подмосковный «Витязь» обыграл клуб «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в ледовом дворце «Большой» завершилась победой гостей со счётом 2:3. У победителей голами отметились Иван Воробьёв, Скотт Уилсон и Иван Савчик. При этом две последние шайбы были заброшены в меньшинстве всего за 35 секунд. У хозяев отличились Марат Хуснутдинов и Данил Авершин.
Следующий матч ХК «Витязь» также проведёт в гостях с «Сочи».
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