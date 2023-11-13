В Жуковском прошёл хоккейный матч памяти Покровского

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
На крытом катке метеор в Жуковском состоялся хоккейный матч памяти Валерьяна Покровского, возглавлявшего команду «Вымпел». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что на лёд вышли е ученики Валерьяна Сергеевича, ветераны-воспитанники хоккейного клуба «Вымпел», в том числе и тренеры-преподаватели спортивной школы «Метеор» Александр Корольков и Артем Рыбин.
Игра закончилась счётом 17:10 победой «красных».
Под руководством тренера Валерьяна Покровского команда «Вымпел» с 1974 год по 1981 год представляла Жуковский и весь регион во всесоюзных соревнованиях. Его воспитанниками были такие спортсмены, как Василий Демин, Юрий Савцилло, Владимир Попов и многие другие.
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Игра закончилась счётом 17:10 победой «красных».
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Мелисса Тимофеева