Хоккеист Филатов усомнился в прохождение «Торпедо» дальше второго тура

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Хоккеист Никита Филатов усомнился в перспективах «Торпедо» в нынешнем сезоне КХЛ пройти во второй тур.
«Маловероятно, что «Торпедо» пройдёт дальше второго раунда. Я буду переживать и болеть за «Торпедо», но есть банальные ограничения в виде глубины состава и уровня исполнителей. В НХЛ это возможно, так как все клубы максимально приближены друг к другу по бюджету. А здесь мы говорим о разнице в зарплатной ведомости в два раза. В такой ситуации очень тяжело конкурировать», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Филатов.
Он отметил, что для клуба будет большой удачей повторение прошлогоднего результата, когда под руководством Игоря Ларионова «Торпедо» дошло до второго раунда, выбив из розыгрыша Кубка Гагарина «Динамо».
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