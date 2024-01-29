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Хоккеист Гашек отказался возвращать деньги, заработанные в «Спартаке»

29 января 2024, 10:48
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе чешской сборной по хоккею Доминик Гашек заявил, что не планирует возвращать деньги, заработанные в московском «Спартаке».
Гашек защищал ворота «Спартака» в сезоне-2010/11.

«Я их получил за свою работу, клуб мне ничего не должен, и я им ничего не должен. Я лично ничего не требую от него (клуба) за то, что изменилась ситуация в России. Насколько я помню, ни один политик, чиновник или кто-либо еще не предупреждал меня о какой-либо опасности или неправомерности игры в России»,- сказал Гашек CNN Prima News, когда ему задали вопрос не вернёт ли он деньги, заработанные в российском клубе.

Также Гашек заявил, что не столько осуждает чешских спортсменов за работу в России, сколько осуждает за это законодателей, которые установили правила, позволяющие гражданам Чехии работать в России.

«Наши граждане, в данном случае спортсмены, дают рабочую силу и создают ценности, которые Россия использует против нас и наших союзников», - сказал в заключении Гашек.
В феврале 2022 года Доминик Гашек призывал Национальную хоккейную лигу приостановить действие контрактов российских игроков из-за ситуации на Украине. А летом 2022 года предлагал отправлять чехов в тюрьму на 15 лет за работу в России.

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Призёр Олимпиады Наталья Коростелёва провела мастер-класс в Мытищах
29 января 2024, 11:31

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

В Мытищинском лесопарке состоялся спортивный урок для всех желающих. Его провела бронзовый призёр Олимпийских игр в Ванкувере по лыжным гонкам Наталья Коростелёва. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«В тренировке участвовали новички, любители и профессионалы всех возрастов. Спортсмены узнали секреты олимпийского мастерства, проехали по одной лыжне с Натальей и задать ей вопросы. После плодотворной тренировки в пункте проката всех ждали фотосессия и автографы титулованной лыжницы», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
Она поблагодарила Коростелёву за полезный урок. По словам главы муниципалитета, проведение таких мастер-классов помогает популяризировать не только лыжный спорт, но и здоровый образ жизни. Это мотивация для будущих чемпионов.

Для достижения спортивных высот у мытищинцев есть лес, 10-километровая трасса, прокат экипировки и тренировочные программы. В Мытищинском лесопарке регулярно занимаются юные лыжники спортшколы «Авангард» и Федерации лыжных гонок городского округа.

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#спорт
#лыжи
#юлия купецкая
#мытищи
#олимпиада
#тренировки
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный легкоатлет Лысенко выиграл «Битву полов» с лучшим результатом сезона в мире
29 января 2024, 11:19

Фото: Istockphoto / yuran-78

Подмосковный прыгун в высоту Данил Лысенко победил на турнире «Битва полов» в Москве. Он преодолел планку на высоте 2,33 м.
26-летний Лысенко во второй раз подряд выиграл этот турнир. В прошлом сезоне его результат составил 2,38 м. Помимо этого, он побеждал в 2018 году.

В сезоне-2023 легкоатлет не проиграл ни одного турнира. В его активе также – серебро летнего чемпионата мира-2017 в Лондоне.

Ещё одна представительница Подмосковья, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене поделила седьмое-восьмое места с Кристиной Королёвой с результатом 1,85 м. В турнире в Москве участвовали мужчины и женщины. В 2019, 2020 и 2021 годах на турнире побеждала Ласицкене, в 2022-м – Илья Иванюк.

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#спорт
#лёгкая атлетика
#турнир
#мария ласицкене
#подмосковье
#московская область
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Подмосковье стало победителем Кубка России по регби на снегу
29 января 2024, 09:25

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Женская команда «ВВА-Подмосковье» выиграла Кубок России по регби на снегу. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Кубок России по регби на снегу проходил с 27 по 28 января в Зеленограде.

Всего в соревнованиях принимали участие команды из Москвы, Великого Новгорода, Московской области, Казани, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Дагестана. По итогам игр женская команда «ВВА-Подмосковье» стала победителем Кубка ​России среди женщин.

​«В решающем матче регбистки из Московской области выиграли у сборной Республики Дагестан со счетом 10:1. Это третье «золото» подряд для подмосковных девушек – они выигрывают Кубок с 2022 года. Поздравляю!» – поделился министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Стоит отметить, что мужские подмосковные команды ​заняли пятое и девятое место.

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#дмитрий абарёнов
#дагестан
#спортсмены
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Боксеры из Подмосковья стали победителями всероссийского турнира памяти Семизорова
29 января 2024, 09:03

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные боксёры завоевали восемь наград всероссийского турнира памяти Семизорова. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования по боксу памяти Героя социалистического труда Семизорова прошли с 21 по 27 января в Тольятти.

В соревнованиях приняли участие 192 боксёра из 29 регионов России.
По итогам представители Московской области выиграли пять золотых и три бронзовых медали.

«В категории от 19 до 22 лет Анастасия Дергачева из Пушкинского заняла первое место в весовой категории до 50 кг. Полина Спирина и Ирина Лаврентьева из Домодедово стали первыми в категориях до 57 и до 70 кг. <…> В возрасте до 18 лет победителями стали Кристина Невмянова в весе до 54 кг и Арина Варсанян в категории до 60 кг из Домодедово», отметили в министерстве.

Кроме этого, бронзовыми призерами среди девушек стали Дарья Плоцына из Королёва, Арина Гридчина из Серпухов. Также среди юношей Андрей Воеводин из Дзержинского стал обладателем бронзы.

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Теннисист Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open
#подмосковье
#серпухов
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#медали
#бокс
#соревнования
#дзержинский
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Медведев прокомментировал своё поражение в финале Australian Open
28 января 2024, 19:12

Фото: istockphoto/IPGGutenbergUKLtd

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в финале Australian Open-2024 от итальянца Янника Синнера.
«Чемпионат» сообщает, что россиянин поблагодарил за поддержку фанатов и близких людей.

«Всегда больно проигрывать в финале, но, наверное, лучше проиграть в финале, а не раньше. Я всегда хочу победить, проигрывать тяжело, но я горжусь собой и в следующий раз буду больше стараться», —сказал Даниил Медведев.
Медведев заработает 1,1 млн долларов призовых на турнире. Синнер получит на миллион больше.

Матч состоялся в Мельбурне и закончился со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера. На корте теннисисты провели 3 часа 44 минуты. Во время мачта Медведев взял медицинский тайм-аут в четвертом сете в финале. Медведев натер ногу и обратился к медикам, чтобы затейпировать мозоль.

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#теннис
#спорт
#новости
#спортсмены
#россия
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Глава УЕФА не захотел говорить о разных подходах к РФ и Израилю
28 января 2024, 18:22

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал разный подход организации к военным конфликтам с участием РФ и Израиля.
The Guardian пишет, что Чефериг не захотел говорить о ситуации ничего конкретного.

«Мы отслеживаем каждую ситуацию, в том числе и эту, и мне сложно комментировать. Мир сходит с ума, каждый день у нас конфликты. Я не хочу больше ничего говорить на эту тему», —сказал Александер Чеферин.
Ранее сообщалось, что Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Матч состоялся в Мельбурне и закончился со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера. На корте теннисисты провели 3 часа 44 минуты. Во время мачта Медведев взял медицинский тайм-аут в четвертом сете в финале. Медведев натер ногу и обратился к медикам, чтобы затейпировать мозоль.



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#футбол
#уефа
#новости
#политика
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Теннисист Медведев проиграл Синнеру в финале Australian Open
28 января 2024, 15:45

Фото: istockphoto/Nikola Spasenoski

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Матч состоялся в Мельбурне и закончился со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу Синнера. На корте теннисисты провели 3 часа 44 минуты.

Во время мачта Медведев взял медицинский тайм-аут в четвертом сете в финале. Медведев натер ногу и обратился к медикам, чтобы затейпировать мозоль.

Ранее семикратный чемпион турниров Большого шлема, Джон Макинрой рассказал, в чём уязвимость российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open.

«Он провел три пятисетовика, а Яник Синнер проиграл всего один сет. Поэтому будет просто потрясающе, если Медведев сумеет ещё раз проявить себя, ведь ему должно быть очень тяжело физически», —считает Макинрой. Его словам приводит Eurosport.Также он назвал россиянина гроссмейстером.
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Медведев в финале Australian Open взял медицинский тайм-аут для тейпирования
28 января 2024, 14:35

Фото: istockphoto/PeopleImages

Теннисист Даниил Медведев взял медицинский тайм-аут во время четвертого сета в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с итальянцем Янником Синнером.
Медведев натер ногу и обратился к медикам, чтобы затейпировать мозоль. В поединке закончились уже три сета, в данный момент идёт четвертый. Медведев оказался впереди по партиям — 2-1.

Ранее семикратный чемпион турниров Большого шлема, Джон Макинрой рассказал, в чём уязвимость российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open.

«Он провел три пятисетовика, а Яник Синнер проиграл всего один сет. Поэтому будет просто потрясающе, если Медведев сумеет ещё раз проявить себя, ведь ему должно быть очень тяжело физически», —считает Макинрой. Его словам приводит Eurosport.Также он назвал россиянина гроссмейстером.
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Американский теннисист-чемпион рассказал об уязвимости Медведева
Макинрой: Теннисисту Медведеву будет непросто в финале Australian Open
28 января 2024, 12:13

Фото: istockphoto/PrathanChorruangsak

Семикратный чемпион турниров Большого шлема, Джон Макинрой рассказал, в чём уязвимость российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open.
«Он провел три пятисетовика, а Яник Синнер проиграл всего один сет. Поэтому будет просто потрясающе, если Медведев сумеет ещё раз проявить себя, ведь ему должно быть очень тяжело физически», —считает Макинрой. Его словам приводит Eurosport.
Также он назвал россиянина гроссмейстером.

Сегодня Медведев играет в финале Australian Open-2024 с Синнером. До этого россиянин обошёл немца Александра Зверева в пяти сетах со счетом 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3.

Даниил Медведев – третья ракетка мира. В его активе победа на турнирах серии Большого шлема, он был победителем US Open в 2021 году.

Ранее бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель различных турниров «Большого шлема» Борис Беккер назвал своего фаворита финального матча Australian Open между Янником Синнером и Даниилом Медведевым. По его мнению, итальянский теннисист сейчас выглядит сильнее.

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