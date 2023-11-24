Ирина Роднина: Без России у международных федераций закончились деньги

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы РФ Ирина Роднина считает, что при отсутствии российских спортсменов на турнирах международные федерации испытывают большие финансовые трудности.
Таким прославленная фигуристка прокомментировала сообщение генерального директора Олимпийского комитета России (ОКР) Владимира Сенглеева о том, что Международная федерация скалолазания требует с атлетов из России по 500 тысяч рублей на покрытие расходов по проверке их возможных связей с силовыми структурами или представляющими их клубами ЦСКА и «Динамо».
В беседе с изданием Sport24 Роднина предположила, что у международных федераций после отстранения российских спортсменов просто закончились деньги. Ведь соревнования стали менее зрелищными, соответственно, снизился интерес к ним со стороны зрителей, а главное — спонсоров, которые приносили основную часть доходов спортивным организациям.
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В беседе с изданием Sport24 Роднина предположила, что у международных федераций после отстранения российских спортсменов просто закончились деньги. Ведь соревнования стали менее зрелищными, соответственно, снизился интерес к ним со стороны зрителей, а главное — спонсоров, которые приносили основную часть доходов спортивным организациям.
«Международные федерации рассматривают антироссийские санкции в качестве источника дохода. Денег нет — закончились! Хватит нам оглядываться на старушку Европу. Так много интересного происходит внутри страны, об этом и надо рассказывать», — заявила Роднина.
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Александр Бойцов