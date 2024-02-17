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Кабинет министров Нидерландов сожалеет о решени МОК по спортсменам из России

В Нидерландах подвергли осуждению допуск спортсменов из РФ к ОИ-2024
17 февраля 2024, 05:38
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Конни Хелдер высказала сожаление по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов. В своем ответе на парламентский вопрос Хелдер осудила допуск спортсменов под нейтральным флагом к Олимпийским играм (ОИ-2024), которые пройдут в 2024 году в Париже.

8 декабря МОК одобрил участие России и Белоруссии в Олимпийских играх в Париже. Они смогут участвовать в Играх в качестве индидуальных нейтральных спортсменов. В то же время спортсмены, поддерживающие спецоперацию на Украине или имеющие связи с российскими и белорусскими вооруженными силами или органами безопасности, не будут допущены к участию в Играх 2024 года. Представители командных видов спорта также будут вынуждены пропустить сореванования.

«Кабинет министров сожалеет о решении МОК. Наша позиция заключалась и остается такой, что Россия и Белоруссия должны быть отстранены от участия в международных спортивных соревнованиях под любым флагом», – заявила Конни Хелдер.

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#соревнования
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Экс-футболист Деменко: игроку «Спартака» Промесу нужно обратиться к России
Игроку «Спартака» посоветовали попросить помощи у России
17 февраля 2024, 03:09

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Бывший игрок столичного клуба Максим Деменко не считает, что на игру красно-белых повлияет ситуация с осужденным за торговлю наркотиками футболистом Квинси Промесом. Об этом он рассказал в интервью «Евро-Футбол.Ру».
«Не думаю, что это скажется на результатах. Тут только дальнейшая жизнь Промеса на весах, а клуб живет своей жизнью. Осадок останется в любом случае. Но мы помним и ситуации у великих футболистов, например, у Марадоны. Все его поддерживали, люди молились на него. Мне кажется, было бы правильно, чтобы Промес сделал какое-то обращение к стране, клубу и что-то сказал. Не должно быть тишины. Он должен высказаться, была ли это ошибка или еще что-то», – сказал Деменко.

16 февраля представитель прокуратуры Амстердама Франклин Ватимена выпустил заявление о том, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.

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#суд
#приговор
#евро
#нападение
#спартак
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Бывший американский боксер выиграл первый бой под российским флагом
Бывший американский боксер Кевин Джонсон выиграл первый бой под флагом России
17 февраля 2024, 02:34

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший американский боксер Кевин Джонсон одержал победу в своем первом бою под флагом России.
Он оказался сильнее ирландского боксера Шона Тернера, отправив того в нокаут в четвертом раунде. Спортсмены сражались по правилам бокса в перчатках для смешанных единоборств (ММА). Бой состоялся в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.

9 января Джонсон получил российское гражданство и сменил имя на Кевин Владимирович в честь президента России Владимира Путина. Боксер подчеркнул, что таким образом хотел выразить величайший комплимент президенту России.

Всего 44-летний Джонсон провел 61 бой на профессиональном ринге, одержав 37 побед, потерпев 22 поражения, а два поединка завершились вничью.

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#гражданство
#клуб
#спортсмены
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На Кубок Николая Японского в Мытищах ждут более 5 тысяч участников
16 февраля 2024, 22:57

Фото: Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Роман Яковлев

Участниками Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» в этом году станут около 5 тысяч человек. Турнир состоится 23-25 февраля в Мытищах, рассказал председатель межъепархиальной комиссии по вопросам физической культуры и спорта Московской митрополии, протоиерей Кирилл Соколов.
«Фестиваль будет проходить в статусе патриаршего второй год подряд. Раньше мы проводили турнир в Пушкине, но число участников постоянно росло, и мы решили попросить поддержку у городского округа Мытищи. Фестиваль снова пройдёт в ледовом дворце «Арена Мытищи», и в этом году количество спортсменов вырастет — ждём как минимум 5 тысяч человек из разных регионов России и из-за рубежа», – отметил Соколов.
Он добавил, что зрителей в этом году ждёт обновлённая концертная программа.

Кубок Равноапостольного Николая Японского проводится в Подмосковье с 2011 года. За 13 лет турнир принял более 40 тысяч спортсменов. С 2016-го в соревнованиях участвуют атлеты с ограниченными возможностями здоровья.

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#спорт
#мытищи
#борьба
#подмосковье
#московская область
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Сноубордист из Подмосковья завоевал золото на Спартакиаде сильнейших
16 февраля 2024, 17:48

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмен из Московской области Арсений Томин завоевал высшую награду в дисциплине «сноуборд-кросс» на второй Всероссийской спартакиаде между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль в сноуборд-кроссе среди мужчин выиграл представитель Подмосковья Арсений Томин. Серебро завоевал сноубордист из Красноярска, а бронза досталась спортсмену из сборной Кемеровской области», — говорится в сообщении.
Всего на Спартакиаде подмосковная команда завоевала уже более 20 медалей, восемь из которых — высшего достоинства.

В Спартакиаде принимают участие более 2,5 тыс. спортсменов из всех регионов России, соревнования проходят по 14 видам спорта, они проводятся в Краснодарском и Красноярском краях, а также на территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

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#сноуборд
#спорт
#золото
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#подмосковье
#московская область
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Тренер Новиков: «Предлагаю исключить вратарей из-под потолка зарплат»
16 февраля 2024, 17:32

Фото: istockphoto.com/mikeorlov

Заслуженный тренер России Юрий Новиков высказал мнение о том, что у вратарей в НХЛ не должно быть потолка в зарплатах.
По его словам, вратарям необходимо платить столько, сколько они стоят.

«Возьмём Капризова. Трудно устоять на вершинах, за которые борются наши ребята. Помню, когда у Кирилла не было заброшенных шайб, все стали говорить, что ему надо менять игровую манеру. Но зачем это делать сложившемуся мастеру. У Бобровского тоже были проблемы, его критиковали из-за зарплаты. Я предлагаю исключить вратарей из-под потолка зарплат», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота соперников из Бостона, когда те заменили вратаря на шестого полевого игрока, и этот гол стал 57-м в карьере бомбардира, который он забил в пустые ворота, благодаря чему он превзошёл по этому показателю великого канадца Уэйна Гретцки.

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#спорт
#зарплаты
#хоккей
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Футболист Зе Турбо выразил уверенность в чемпионстве «Зенита»
16 февраля 2024, 17:21

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Нападающий «Пари НН» Зе Тубо высказал мнение о том, что чемпионом РПЛ станет «Зенит».
По его мнению, «Краснодар» и «Спартак» займут второе и третье места соответственно.

«Сейчас все проходят сборы, тренируются, покупают игроков. Самые сильные команды – «Краснодар» и «Зенит». Но не забываем еще про «Спартак». Думаю, чемпионом станет «Зенит», на втором месте будет «Краснодар», а на третьем расположится «Спартак», – заявил в беседе с «РБ Спорт» Зе Турбо.

Также он признался, что был бы рад играть в таких командах, как «Зенит» и «Спартак».

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выражал уверенность в том, что «Краснодар» сможет стать чемпионом. Также он хвалил команду.

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#спорт
#игры
#футболист
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Победу на чемпионате и первенстве Подмосковья по чир спорту одержала команда из Дубны
16 февраля 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Чемпионат и первенство Московской области по чир спорту состоялись в спорткомплексе «Подмосковье» Щёлкове, лучшими из 26 команд участников были признаны представители городского округа Дубна, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«По итогам выступлений лучшим спортивным клубом из 26 представленных на турнире стал клуб «Электра» из Дубны. Второе место заняла команда «Арион» из Химок, а бронзовую награду завоевала звенигородская команда «Шторм», — говорится в сообщении.
Всего в соревнованиях принимали участие более 850 спортсменов, выступления оценивались в четырёх возрастных номинациях (участники обоего пола 8-11 лет, 12-14 лет, 15-18 лет, спортсмены 2008 года рождения и старше), а также в командном зачёте. Судьи отсмотрели около 200 выступлений.

По итогам турнира была сформирована подмосковная сборная, которая отправится на первенство и чемпионат России.

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#спорт
#дубна
#щёлково
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В турнире по уличному хоккею в Балашихе примут участие легенды спорта и популярные блогеры
16 февраля 2024, 09:40

Фото: iStock/sduben

Турнир по понд-хоккею в формате 4х4 состоится на стадионе «Криогенмаш» в Балашихе в субботу, 17 февраля, на лёд выйдут прославленные хоккеисты, а также команды популярных блогеров, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В число звёздных участников турнира войдут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев и несколько других знаменитых хоккеистов», — отмечается в сообщении.
Всего сражаться за победу будут 60 команд в дивизионах «любители» и «профессионалы». Кроме того, отдельно будут проведены игры «медиа-дивизиона», где встретятся четыре команды популярных блогеров.

Для гостей турнира будет работать полевая кухня, предусмотрена развлекательная программа для всей семьи, а также различные призы и подарки.

Церемония открытия турнира начнётся в 10 утра.

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#балашиха
#спорт
#хоккей
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Прокуратура Нидерландов арестовала недвижимость Промеса
De Telegraaf: прокуратура Нидерландов арестовала 9 объектов недвижимости Промеса
16 февраля 2024, 05:35

Фото: istockphoto/alphaspirit

Прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу, сообщает газета De Telegraaf.
Согласно источнику, арестованная недвижимость включает в себя элитные жилые объекты в городах Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде, стоимость которых оценивается в «миллионы евро». По решению прокуратуры, жильцам разрешено оставаться в домах, однако Промес не может распоряжаться своей недвижимостью.

В среду стало известно, что суд в Амстердаме приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Защита футболиста заявила, что будет обжаловать это решение. В 2020 году в порту Антверпена были изъяты две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг, которые, по данным следствия, принадлежали Промесу.

В июне 2023 года суд в Амстердаме вынес приговор Промесу к полуторагодовому тюремному заключению за нападение на своего двоюродного брата с применением ножа в ходе ссоры на вечеринке в июле 2020 года. Футболист подал апелляцию на это решение.

На сегодняшний день Промес принял участие в 21 матче различных турниров, забив 8 мячей и сделав 8 результативных передач. «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России после 18 туров.

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#суд
#приговор
#евро
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#спартак
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