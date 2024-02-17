Кабинет министров Нидерландов сожалеет о решени МОК по спортсменам из России

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Министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Конни Хелдер высказала сожаление по поводу решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов. В своем ответе на парламентский вопрос Хелдер осудила допуск спортсменов под нейтральным флагом к Олимпийским играм (ОИ-2024), которые пройдут в 2024 году в Париже.
«Кабинет министров сожалеет о решении МОК. Наша позиция заключалась и остается такой, что Россия и Белоруссия должны быть отстранены от участия в международных спортивных соревнованиях под любым флагом», – заявила Конни Хелдер.
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Александр Климов