Винер назвала унижением выступление спортсменов из России без флага и гимна

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Условия допуска для российских спортсменов унизительны. Таким мнением с ТАСС поделилась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.
Олимпийский комитет России ранее сообщил, что не будет финансировать россиян, которые согласятся выступать в нейтральном статусе.
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