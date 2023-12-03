Карпин выступает против матча «Ростова» с ЦСКА в снегопад

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не видит смысла проводить матч 17 тура РПЛ против ЦСКА во время сильного снегопада.
«Матч ТВ» пишет, что игра должна была состояться на «ВЭБ Арене» в Москве в 14:00 по московскому времени.
ЦСКА набрал 25 очков и занял шестое место в турнирной таблице. «Ростов» с 20 очками занимает 10 место.
Ранее сообщалось, что московский регион в воскресенье подвергнется атаке мощного циклона «Оливер». К понедельнику сугробы в столице вырастут с 19 до 28 см. Это в 4 раза выше нормы в начале зимы.
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«Есть ли смысл играть в таких условиях? Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики? Это называется бей‑беги, окружай ворота», —сказал тренер Валерий Карпин.
Ранее сообщалось, что московский регион в воскресенье подвергнется атаке мощного циклона «Оливер». К понедельнику сугробы в столице вырастут с 19 до 28 см. Это в 4 раза выше нормы в начале зимы.
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Мария Фирсова