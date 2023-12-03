Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм». По словам Колотович, садоводы зачастую используют снег, чтобы укутать посадки, поэтому могут взять его, к примеру, у соседей. Ответственность за данное действие не предусмотрена, но пребывание на чужом участке без разрешения владельцев грозит штрафом в 500 рублей.«А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, сумма штрафа вырастет», — предупреждает эксперт.По словам Колотович, переброска снега со своего участка на соседний считается самоуправством. По статье 19.1 КОАП, за такие действия нарушитель может получить предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей.Читайте также:3 декабря — День юриста в России: что подарить, как поздравлятьКинологи рассказали, как подружить кошку с собакойМошенники придумали новый способ обмана россиян