Костомаров рассказал о возвращении на лёд после ампутации

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Перенесший ампутацию Роман Костомаров рассказал о своём возвращении на лёд, его цитирует «Матч ТВ».
Напомним, в январе 2023 году фигурист попал в больницу со страшной инфекцией. Он перенёс несколько операций, ампутаций, а затем процедуру протезирования и реабилитацию. Уже в декабре этого же года он вновь встал на лёд в шоу Ильи Авербуха.
При этом, фигурист отметил, что испытал и эмоции грусти, поскольку не смог кататься на коньках так же, как раньше. У него не получалось хорошо скользит и исполнить тот самый танец, который принёс ему и Татьяне Навке золото в Олимпийских играх 2006 года.
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«Слёзы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался. Тот номер — эта атмосфера, которая была на выступлении. Там была такая поддержка зрителей. Весь зал встал и аплодировал, непередаваемые ощущения! Конечно, я не сдержался», - прокомментировал ситуацию спортсмен.
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Евгения Парфентьева