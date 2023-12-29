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Костомаров рассказал о возвращении на лёд после ампутации

Костомаров рассказал об эмоциях после возвращения на лёд в шоу Авербуха
29 декабря 2023, 21:09
Фото: iStock/vkovalcik

Фото: iStock/vkovalcik

Перенесший ампутацию Роман Костомаров рассказал о своём возвращении на лёд, его цитирует «Матч ТВ».
Напомним, в январе 2023 году фигурист попал в больницу со страшной инфекцией. Он перенёс несколько операций, ампутаций, а затем процедуру протезирования и реабилитацию. Уже в декабре этого же года он вновь встал на лёд в шоу Ильи Авербуха.

«Слёзы потекли сами. Трудно было остановиться, но я старался. Тот номер — эта атмосфера, которая была на выступлении. Там была такая поддержка зрителей. Весь зал встал и аплодировал, непередаваемые ощущения! Конечно, я не сдержался», - прокомментировал ситуацию спортсмен.


При этом, фигурист отметил, что испытал и эмоции грусти, поскольку не смог кататься на коньках так же, как раньше. У него не получалось хорошо скользит и исполнить тот самый танец, который принёс ему и Татьяне Навке золото в Олимпийских играх 2006 года.

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#спортсмен
#фигурист
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На старт «Красногорской лыжни» вышли более ста спортсменов со всей России
29 декабря 2023, 19:56

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 100 человек собрало одно из старейших в России соревнований по лыжному спорту «Красногорская лыжня». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
На гонку приехали лыжники из Белоруссии, Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Татарстана, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Мурманской, Архангельской, Свердловской областей и других регионов.

В первый соревновательный день награды разыграли женщины и мужчины в спринте свободным стилем. Первое место заняла лыжница из Белоруссии Анна Королёва. У мужчин награду высшего достоинства взял Денис Филимонов из Татарстана.

Во второй день участники соревновались в спринте классическим стилем. Призёр Олимпиады Александр Терентьев опередил Константина Тиунова на сотую секунды и занял первое место. У женщин лучшее время показала Анастасия Кириллова.

Традиционные соревнования «Красногорская лыжня» прошли на легендарной трассе лыжного стадиона «Зоркий» протяжённостью 1,4 км. Она была создана двукратным призёром Олимпиады, красногорцем Иваном Утробиным. Это одни из старейших состязаний лыжников, которые впервые состоялись в 1968 году. Традиционно под Новый Год на трассу приезжают спортсмены со всей России.

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#подмосковье
#московская область
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Фигурист Семененко о чемпионате РФ по прыжкам: «Постараюсь чем-то удивить»
29 декабря 2023, 18:42

Фото: istockphoto.com/AleksandraAverina

Двукратный чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко заявил о желании принять участие в чемпионате страны по прыжкам и отметил, что постарается удивить своим выступлением.
«Не хочу, чтобы были какие-то завышенные ожидания. Все будет зависеть от регламента, поскольку сейчас мы его еще не знаем. Может быть, постараюсь чем-то удивить», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Семененко.

Ранее подмосковный дуэт фигуристов завоевал медаль чемпионата России. Чемпионат России по фигурному катанию на коньках проходил в Челябинске с 20 по 24 декабря. По итогам соревнований подмосковный дуэт Ирины Хаврониной и Девида Нарижного получил 198,90 баллов. Фигуристы стали бронзовыми призерами соревнований.

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#чемпионат россии
#спортсмены
#фигурное катание
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Агент Барбоза удивился невостребованности хороших футбольных специалистов в РПЛ
29 декабря 2023, 17:41

Фото: istockphoto.com/master1305

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза выразил удивление по поводу невостребованности большого числа хороших российских футбольных специалистов в РПЛ.
«В России полно хороших футбольных специалистов. Странно, что они не востребованы в РПЛ. Большинство клубов чемпионата России предпочитают звать иностранцев, даже когда на рынке много свободных российских тренеров, менеджеров. Почему так происходит? Это надо спросить у руководителей клубов. Сейчас, когда россиянам сложно устроиться в Европе, надо давать им работу во внутреннем чемпионате», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Барбоза.

Ранее Паулу Барбоза заявлял о том, что возможны интересные приобретения клубов РПЛ в это зимнее трансферное окно.

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#спорт
#мнение
#рпл
#футбол
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Фигуристка Медведева рассказала, как врач потушил об нее сигарету
Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как врач потушила сигарету об ее спину
29 декабря 2023, 17:20

Фото: iStock/SeventyFour

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о необычном приеме врача, на котором она побывала в 2023 году. Об этом говорится в интервью на YouTube-канале «Фигурка».
Медведева поделилась, что во время выступлений в Сочи у нее заболела спина, после чего ей посоветовали сходить на иглоукалывание. По словам фигуристки, медиком была женщина азиатской внешности, возрастом около 70 лет.

После чего девушка легла на кушетку, а врач стала размещать на ее теле иголки. Через некоторое время Медведева почувствовала на спине жжение, оказалось, что женщина-врач потушила об ее тело сигарету. Фигуристка добавила, что после этого прервала прием и убежала из клиники, однако боль в спине прошла.

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В Одинцове в открытии катка приняли участие олимпийские чемпионы и звёзды КХЛ
29 декабря 2023, 12:33

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Русская классика: олимпийские чемпионы и звёзды КХЛ сыграли на открытии катка в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной прошла торжественная церемония открытия нового катка с искусственным льдом.

«Парк Ларисы Лазутиной в Одинцове — одно из самых любимых мест для ценителей активного образа жизни. Новый каток, уверен, позволит привлечь сюда еще больше любителей спорта. <…>Площадь нового катка 1450 квадратных метров, что позволяет проводить как массовые катания, так и соревнования по хоккею»,– отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Во время открытия на арене сыграли гала-матч звёзды Континентальной хоккейной лиги: президент КХЛ Алексей Морозов, вице-чемпион мира Александр Гуськов, трёхкратный чемпион мира Дмитрий Калинин, чемпион мира среди юниоров Максим Гончаров и многие другие.

Стоит отметить, что перед началом игры для всех участников мероприятиях выступил творческий коллектив юных фигуристов.

Кроме этого, на всей территории Московской области будут функционировать 32 больших катков с искусственным покрытием, на базе которых работают прокат необходимого инвентаря и теплые раздевалки.

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Экс-президент РПЛ Заварзин: «У нас один чемпион – «Зенит»
28 декабря 2023, 17:25

Фото: istockphoto.com/matimix

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Юрий Заварзин выразил уверенность в чемпионстве «Зенита» в чемпионской гонке в РПЛ.
«Не сможет «Динамо» бороться за чемпионство. У нас один чемпион – «Зенит». В тройку «Динамо» может попасть, но на первом месте будет «Зенит», – отметил в беседе с «РБ Спорт» Заварзин.
Он объяснил, что победу «Зенит» может обеспечить себе благодаря наличию большего числа ресурсов, в то время как «Краснодар», по его мнению, психологически просто не готов к чемпионской гонке.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов выразил надежду на то, что российские клубы не попадут в Суперлигу.

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#рпл
#футбол
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Роднина не считает, что Костомаров человек года в России
Роднина о фигуристе Костомарове: Он человек преодоления, но не человек года
28 декабря 2023, 17:10

Фото: istockphoto/sportpoint

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Ирина Роднина заявила, что не может назвать фигуриста Романа Костомарова человеком года.
Слова Родниной передаёт Sport24.

«Он человек преодоления, но не человек года. Хотя Роман — колоссальный пример для подражания. Он вызвал гордость своей волей к победе и жизни, но человеком года назвать его не могу. Потому что весь этот год у нас несколько другие события и наши мысли направлены в другую сторону. Мне сложно назвать одного человека, и не должна это делать, поэтому это должны решать люди», —говорит Ирина Роднина.
В начале января 2023 года Костомарова госпитализировали после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он оказался в реанимации с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

18 декабря 2023 года Навка и Костомаров выступили с программой «Кармен», с которой победили на Олимпийских играх в 2006 года в Турине.

Ранее сообщалось, что российский журналист Дмитрий Губерниев в Telegram-канале сообщил, что не считает фигуриста Романа Костомарова спортсменом года.

На минувшей неделе ВЦИОМ сообщил, что Романа Костомарова признали спортсменом года 8% опрошенных россиян. Журналист Владимир Иванов считает, что Костомарову логичнее отдать победу в номинации «Человек года» или «Преодоление года».

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#спорт
#фигурное катание
#россия
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Мать фехтовальщика Биды заявила, что ее сын пытался уволиться из Росгвардии
Мать фехтовальщика Биды: сын хотел уволиться из Росгвардии, но ему отказали
28 декабря 2023, 13:53

Фото: iStock/gorodenkoff

Мать российского шпажиста Сергея Биды Елена Гришина заявила, что у ее сына было разрешение на выезд из РФ. Об этом сообщает RT.
«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали», — приводит слова Гришиной RT.

Гришина отметила, что Сергей Бида планировал уехать для того, чтобы сделать операции, после чего он ​возможно возвратился бы.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск российских фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, живущих в США. В отношении вице-чемпиона Олимпийских игр в Токио Сергея Биду и его жены, призёрки чемпионатов мира Виолетты Биду возбуждено уголовное дело. При этом не уточняется, по какой статье.

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Подмосковная Карина Черевань стала лучшей спортсменкой России в неолимпийских видах спорта
28 декабря 2023, 13:41

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Карина Черевань признана лучшей спортсменкой России в неолимпийских видах спорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Торжественная церемония награждения прошла в Олимпийском комитете России. По итогам года можайская спортсменка Карина Черевань признана лучшей спортсменкой России в неолимпийских видах спорта.

Карина занимается можайской СШОР по самбо и дзюдо, а также является представителем центра спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта Подмосковья.

«Стать лауреатом премии для меня огромная честь. Хочу поблагодарить моего тренера и родителей за поддержку. Они всегда были рядом и никогда не сомневались в моих силах даже в самых трудных ситуациях. Поэтому эта награда не только моя, а наша совместная», — поделилась Карина.

Стоит отметить, что девушка является мастером спорта России международного класса по самбо, чемпионом мира по самбо, многократным победителем первенств и Кубка Европы, многократным чемпионом России, обладателем Кубка президента Республики Татарстан и Республики Беларусь.

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