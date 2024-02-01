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Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании нынешнего сезона «Формулы-1»

01 февраля 2024, 23:25
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1»Льюис Хэмилтон покинет команду «Мерседес» по окончании сезона 2024 года. Об этом сообщается в коммюнике, выпущенном пресс-службой самой команды, на которое ссылается ТАСС.
Уже известно, что с 2025 года Льюис будет выступать за итальянскую «Феррари». В своем ответном заявлении Хэмилтон выразил благодарность команде и лично генеральному директору Тото Вольфу за поддержку со стороны коллектива, который был частью его жизни с 13 лет.

«Я провел потрясающие 11 лет с этой командой, и я так горжусь тем, чего мы достигли вместе. «Мерседес» был частью моей жизни с 13 лет. Это место, где я вырос, поэтому уход из команды — одно из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Но для меня настало время сделать этот шаг, и я рад принять новый вызов», — сказал Хэмилтон.


Британский автогонщик выступает за «Мерседес» с 2013 года. За это время он успел завоевать семь титулов чемпиона в «Формуле-1», тем самым повторив рекорд легендарного немца Михаэля Шумахера. В августе 2023 года Хэмилтон продлил свой действующий контракт до конца 2025 года по схеме «1+1», дающей возможность сменить команду перед сезоном-2025.

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В Подмосковье состоится матч между сборными по гандболу России и Белоруссии
01 февраля 2024, 18:45

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Товарищеский матч сборной России по гандболу со спортсменами из Белоруссии состоится в подмосковном Чехове 17 марта, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Игра в Чехове станет третьей и финальной в суперсерии товарищеских матчей со сборной Белоруссии. Первую игру в серии проведут в Казани 13 марта, вторую — в Москве 15 марта», — отмечается в сообщении.
Встреча пройдёт во дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова. О том, какие игроки войдут в сборную России, станет известно в конце февраля.

В министерстве также отметили, что игроки областного гандбольного клуба «Чеховские медведи» являются постоянными представителями Подмосковья в составе сборной страны.

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#чехов
#чеховские медведи
#гандбол
#спорт
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Во Всероссийском турнире по самбо в Домодедове приняли участие более 460 спортсменов
01 февраля 2024, 17:00

Фото: Н. Надточая

Всероссийский турнир по самбо, посвящённый 100-летию прокуратуры Московской области, провели в Домодедово, участниками соревнований стали более 460 спортсменов, передаёт корреспондент.
Самбистов поприветствовал глава городского округа Михаил Ежокин. Он также поблагодарил всех, кто помог с организацией турнира.

В свою очередь, президент Федерации самбо городского округа Домодедово Натиг Алиев рассказал, что финалисты домодедовского турнира смогут принять участие в первенстве России.

«Поэтому на турнир съезжается большая часть регионов страны», — подчеркнул Алиев.

Турнир состоялся в рамках проекта партии «Единая Россия» «Zа самбо».

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#спорт
#домодедово
#самбо
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На «Лыткаринскую лыжню» уже зарегистрировались более 300 спортсменов
01 февраля 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Более 300 человек уже прошли регистрацию на «Лыткаринскую лыжню» – Открытое первенстве городского округа Лыткарино по лыжным гонкам. Соревнования состоятся 11 февраля на лыжной трассе «Волкуша», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На соревнования зарегистрировались 305 спортсменов из городских округов Лыткарино, Дзержинский, Котельники, Люберцы, Балашиха, Ивантеевка, Черноголовка, Королёв, Мытищи, Дмитров, Домодедово, Одинцово, Красногорск, а также из Москвы, Рязани, Ярославля, Владимирской области и Омска», – говорится в сообщении.
Заявки на участие принимаются в электронном виде до 18 часов 8 февраля или до достижения лимита в 500 участников.

Гонка в свободном стиле пройдёт с общего старта. Участников разделят на возрастные группы, для каждой из которых организаторы подготовили дистанции 1, 3 и 5 км, а для самых маленьких – 500 м.

В гонке могут принять участие все желающие без возрастных ограничений. Победители и призёры по получат кубки, медали и дипломы.

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#лыжи
#лыткарино
#соревнования
#московская область
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В Королёве проведут чемпионат по хоккею в валенках
01 февраля 2024, 15:46

Фото: Istockphoto / FotografieLink

Жители и гости наукограда Королёв могут принять участие 10 февраля в городском чемпионате «Хоккей на валенках». Об этом сообщается в телеграм-канале городского округа.
«Условия участия простые: возраст спортсменов от 12 лет и старше; команда из пяти человек; наличие валенок, клюшки и шлема. Регистрация по ссылке обязательна», – говорится в сообщении.
Первая игра состоится 10 февраля в полдень по адресу: комплекс спортивных площадок «Текстильщик», ул. Советская, д. 7. Отборочные матчи пройдут на городских катках, а финал – на стадионе «Вымпел». Победителей ждут медали и призы.

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#спорт
#хоккей
#лыткарино
#подмосковье
#московская область
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Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал глупостью покупку Угальде
01 февраля 2024, 15:33

Фото: istockphoto.com/Dziurek

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов выступил против трансфера в «Спартак» костарикского футболиста Манфреда Угальде.
«Я против трансфера Угальде, это просто глупость. Кто-то решил расходовать деньги. Пришёл Амарал со своей командой, очаровал всех, но люди не хотят учиться на чужих ошибках. Пусть тогда «Спартак» учится на своих. Поверьте мне, пройдёт немного времени и выгонят этого спортивного директора, а дальше начнут избавляться от купленных им футболистов. А это огромные убытки», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Наумов.

Он также отметил, что у «Спартака» в ближайшем будущем практически нет шансов стать чемпионом.

Ранее бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин заявил, что турнир дублёров РПЛ возрождать не стоит.

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#спорт
#тренер
#футбол
#спортсмены
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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов опроверг намерения покинуть клуб
01 февраля 2024, 15:23

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил о том, что не собирается покидать клуб.
«Я не собираюсь покидать клуб, продолжаем работу. Надеемся, что уже в ближайшее время мы объявим имя нового главного тренера», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Газизов.

Отмечается, что Газизов возглавляет клуб с лета прошлого года, и сейчас команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее Шамиль Газизов говорил о том, что переговоры о возможной аренде 19-летнего вратаря «Зенита» Богдана Москвичева уже идут с командой. Он отмечал, что надеется на успешный итог переговоров с менеджерами «Зенита».

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#спорт
#клуб
#футбол
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В Подмосковье проведут финал чемпионата России по индорхоккею
01 февраля 2024, 15:20

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Финальный этап чемпионата России по индорхоккею пройдет в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Финальный этап пройдет с 2 по 4 февраля в спортивном зале «Нео-Спорт Центр КП» в городском округе Электросталь.

«По итогам первого этапа, который завершился в Екатеринбурге, промежуточным лидером чемпионата является ХК «Динамо-Электросталь». Подмосковный клуб одержал пять побед в пяти матчах. Еще одна команда из Московской области, КСШОР «Электросталь», которая является дебютантом турнира, одержала одну победу и занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что «Динамо-Электросталь» является самой результативной командой первого тура - на их счету 44 забитых мяча.

Кроме этого, на подмосковном поле за первое место будут бороться шесть команд из Электростали, Казани, Екатеринбурга и Москвы.

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#спорт
#электросталь
#клуб
#спортсмены
#подмосковье
#чемпионат россии
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Сборная Московской области стала призером первенства России по легкой атлетике
01 февраля 2024, 14:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области по лёгкой атлетике заняла третье командное место на первенстве России. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России по лёгкой атлетике проходило с 29 по 31 января в Ульяновске.

По итогам трех дней соревнований подмосковные спортсмены выиграли семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

«В первый соревновательный день победительницей первенства страны стала Анастасия Пшеничная в беге на 60 метров с барьерами с результатом 8.57 секунды. В аналогичной дисциплине среди юношей бронзу выиграл Максим Синюков. В забеге на 400 метров первое место занял Павел Вихор. В прыжках длину золота удостоилась Татьяна Юсова, а на дистанции 800 метров первой стала Елена Акимова», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в эстафетах 4 по 400 метров победителям стали Виктория Коренкова, Мария Тихонова, Алина Колесова и Александра Морозова, а также Артём Курманов, Алексей Кравчук, Максим Карауш и Павел Вихор.

Кроме этого, в беге на 1500 метров золото и серебро получили Анастасия Шкурина и Никита Шишимров.

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#медали
#первенство
#спортсмены
#подмосковье
#лёгкая атлетика
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В Подмосковье прошли межрегиональные соревнования по конькобежному спорту
01 февраля 2024, 09:15

Фото: Марина Анисимова

В Коломне завершились межрегиональные соревнования по конькобежному спорту Приволжского федерального округа. Об этом сообщил корреспондент.
Участие в соревнованиях по конькобежному спорту Приволжского федерального округа (ПФО) приняли около 120 спортсменов 14-17 лет из разных регионов.

Предыдущие этапы соревнований проводились в Нижнем Новгороде и Кирове, а заключительный третий этап состоялся в Конькобежном центре Московской области «Коломна».

«Спасибо большое Конькобежному центру «Коломна» за возможность провести первенство Приволжского федерального округа здесь, чтобы в рамках отбора на первенство России мы могли показать достойные результаты и сравнить их со своими соперницами из других округов», — поделилась нижегородская спортсменка Ольга Марголина.

Стоит отметить, что всероссийские соревнования по итогам 3-х этапов пройдут в Коломне 19-25 февраля 2024 года.

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#первенство
#соревнования
#коломна
#конькобежный спорт
#подмосковье
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