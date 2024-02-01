Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании нынешнего сезона «Формулы-1»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1»Льюис Хэмилтон покинет команду «Мерседес» по окончании сезона 2024 года. Об этом сообщается в коммюнике, выпущенном пресс-службой самой команды, на которое ссылается ТАСС.
Уже известно, что с 2025 года Льюис будет выступать за итальянскую «Феррари». В своем ответном заявлении Хэмилтон выразил благодарность команде и лично генеральному директору Тото Вольфу за поддержку со стороны коллектива, который был частью его жизни с 13 лет.
Британский автогонщик выступает за «Мерседес» с 2013 года. За это время он успел завоевать семь титулов чемпиона в «Формуле-1», тем самым повторив рекорд легендарного немца Михаэля Шумахера. В августе 2023 года Хэмилтон продлил свой действующий контракт до конца 2025 года по схеме «1+1», дающей возможность сменить команду перед сезоном-2025.
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«Я провел потрясающие 11 лет с этой командой, и я так горжусь тем, чего мы достигли вместе. «Мерседес» был частью моей жизни с 13 лет. Это место, где я вырос, поэтому уход из команды — одно из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Но для меня настало время сделать этот шаг, и я рад принять новый вызов», — сказал Хэмилтон.
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Артем Путинцев