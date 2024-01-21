Роналду разочаровался в «Золотом мяче» и потерял доверие к награде

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Награда «Золотой мяч», которую вручают лучшему футболисту сезона по версии журнала France Football, лишается авторитета и доверия.
Об этом газете Record рассказал пятикратный обладатель награды португальский форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.
Роналду говорит, что дело не в том, что он победил на Globe Soccer.
Кроме аргентинца, на вручаемую в Лондоне награду претендовали норвежский форвард английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд, а также нападающий сборной Франции и футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе.
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«Я думаю, что в каком-то смысле «Золотой мяч» и The Best от Международной федерации футбола (ФИФА) теряют авторитет. Нельзя сказать, что Месси не заслужил их или Холанд, или Мбаппе. Я просто больше не верю в эти награды»,-сделал заявление Криштиану Роналду.
«Это факты, это цифры, а цифры не обманывают. Они не могут отобрать у меня этот трофей, потому что это реальность»,-сказал в заключении Криштиану Роналду.Ранее сообщалось, что нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу, действующий чемпион мира Лионель Месси второй год подряд назван лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает РИА Новости. При этом уточняется, что сам 36-летний футболист на церемонию награждения в Лондон не приехал
Кроме аргентинца, на вручаемую в Лондоне награду претендовали норвежский форвард английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд, а также нападающий сборной Франции и футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе.
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Мария Фирсова