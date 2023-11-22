Месси ответил бразильцу, который назвал аргентинцев трусами

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Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси схватил за шею нападающего из бразильской команды Родриго перед стартом матча на групповом этапе отборочного турнира к ЧМ-2026 года.
Встреча на «Маракане» в Рио-де-Жанейро закончилась победой аргентинцев со счетом 1:0. Матч отложили на полчаса из-за столкновений болельщиков с полицией. Конфликт случился после того, как бразильцы освистали аргентинский гимн. Во время потасовки болельщики бросались сиденьями. Многих фанатов в итоге арестовали, некоторых доставили в больницу.
По распоряжению Месси футболисты сборной Аргентины ушли в раздевалку, а после вернулись на поле, когда конфликт на трибунах был урегулирован.
На поле Месси и Родриго де Пауль подошли к бразильцу Родриго. TyC Sports сообщает, что футболист назвал аргентинцев трусами. После этого Месси схватил Родриго за шею и сказал:
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По распоряжению Месси футболисты сборной Аргентины ушли в раздевалку, а после вернулись на поле, когда конфликт на трибунах был урегулирован.
«Мы чемпионы мира, какие же мы трусы? Следи за языком».После 6 туров сборная Аргентины остаётся лидером в турнирной таблице с 15 очками. Команда Бразилии с 7 баллами на 6 месте.
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Мария Фирсова