Подмосковные спортсмены выиграли международный турнир по индорхоккею в Минске

Фото: Минспорт МО
18 подмосковных спортсменов стали победителями VII Международного турнира по индорхоккею «Вечерний Минск». Они выступали в составе команд России, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир проходил в столице Белоруссии с 17 по 19 ноября. В нём участвовали клубные команды страны, сборная Белоруссии U-21, а также сборные команды России – всего шесть женских и шесть мужских команд.
От женской команды «Динамо-Электросталь» в состав сборной были вызваны 12 игроков. В мужском коллективе честь региона защищали шесть спортсменов клуба из Электростали.
По итогам турнира мужская и женская команды не проиграли ни одного матча, завершив вничью лишь по одной игре.
При этом мужская сборная повторила прошлогодний успех на этом турнире, а женщины улучшили прошлогодний результат: в 2022 году они стали вице-чемпионами турнира.
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От женской команды «Динамо-Электросталь» в состав сборной были вызваны 12 игроков. В мужском коллективе честь региона защищали шесть спортсменов клуба из Электростали.
При этом мужская сборная повторила прошлогодний успех на этом турнире, а женщины улучшили прошлогодний результат: в 2022 году они стали вице-чемпионами турнира.
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Лора Луганская