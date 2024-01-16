Месси во второй раз подряд назван лучшим футболистом года по версии FIFA

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Нападающий американского клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу, действующий чемпион мира Лионель Месси второй год подряд назван лучшим игроком года по версии Международной федерации футбола (FIFA). Об этом сообщает РИА Новости. При этом уточняется, что сам 36-летний футболист на церемонию награждения в Лондон не приехал
Кроме аргентинца, на вручаемую в Лондоне награду претендовали норвежский форвард английского клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд, а также нападающий сборной Франции и футбольного клуба ПСЖ Килиан Мбаппе.
Лионель Месси в октябре в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча — 2023». После этого американский журнал Time не только объявил его спортсменом года, но и признал «величайшим футболистом из ныне живущих».
Также Месси возглавил и список лучших футболистов XXI века по версии журнала FourFourTwo. Бывший игрок «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» обошел своего извечного соперника португальца Криштиану Роналду, занявшего второе место. На третьей позиции расположился испанец Андрес Иньеста. На четвертом месте многолетний партнер Иньесты по «Барселоне» и сборной Испании Хави, сейчас тренирующий каталонский клуб. Замыкает пятерку лучших бразилец Роналдиньо.
Ранее на церемонии The FIFA Best назвали имя лучшего тренера минувшего года. Им стал испанец Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити».
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Лионель Месси в октябре в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча — 2023». После этого американский журнал Time не только объявил его спортсменом года, но и признал «величайшим футболистом из ныне живущих».
Ранее на церемонии The FIFA Best назвали имя лучшего тренера минувшего года. Им стал испанец Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити».
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Артем Путинцев