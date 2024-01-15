Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола признан лучшим в 2023 году

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Наставник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» испанец Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года по мнению Международной федерации футбола (FIFA), сообщает ТАСС. Церемония награждения прошла 15 января в Лондоне.
«Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы выиграл чемпионат, Кубок Англии и Лигу чемпионов в сезоне-2022/23.
В минувшем году «горожане» впервые в своей истории победили в Лиге чемпионов, ранее команда один раз доходила до финала.
В августе 2023 года «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, а в декабре — клубный чемпионат мира.
Кроме Гвардиолы, на награду также претендовали итальянцы Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти. Миланский «Интер» под руководством Индзаги в сезоне 2022/23 выиграл кубок Италии, а также дошёл ло финала Лиги чемпионов УЕФА, где проиграл как раз команде Гвардиолы. А Спаллетти, ныне занимающий пост главного тренера сборной Италии, «Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Севилью» Умер четырёхкратный чемпион мира по футболу большую часть прошлого сезона возглавлял футбольный клуб «Наполи», впервые с 1990 года и эпохи Диего Марадоны выиграл итальянский чемпионат.
В женском футболе признана Сарина Вигман из Нидерландов, которая вместе со сборной Великобритании заняла второе место на последнем чемпионате мира.
Читайте также:
«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира по футболу
«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов и сделал требл в сезоне 2022/23
В минувшем году «горожане» впервые в своей истории победили в Лиге чемпионов, ранее команда один раз доходила до финала.
Кроме Гвардиолы, на награду также претендовали итальянцы Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти. Миланский «Интер» под руководством Индзаги в сезоне 2022/23 выиграл кубок Италии, а также дошёл ло финала Лиги чемпионов УЕФА, где проиграл как раз команде Гвардиолы. А Спаллетти, ныне занимающий пост главного тренера сборной Италии, «Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Севилью» Умер четырёхкратный чемпион мира по футболу большую часть прошлого сезона возглавлял футбольный клуб «Наполи», впервые с 1990 года и эпохи Диего Марадоны выиграл итальянский чемпионат.
В женском футболе признана Сарина Вигман из Нидерландов, которая вместе со сборной Великобритании заняла второе место на последнем чемпионате мира.
Читайте также:
«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира по футболу
«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
«Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов и сделал требл в сезоне 2022/23
Артем Путинцев