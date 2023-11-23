Международные федерации просят спортсменов платить за проверку их связей с ЦСКА

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Международные федерации и европейские спортивные чиновники рассматривают санкции против России как способ подзаработать. Например, Международная федерация спортивного скалолазания просит за проверку данных о россиянах на предмет их связей с клубами ЦСКА или «Динамо» по 5 тысяч франков (около 500 тысяч рублей по нынешнему курсу).
По словам гендиректора ОКР, международные федерации ухватились за эту возможность получения дополнительного дохода и требуют со спортсменов, представляющих Россию, оплачивать расходы по выяснению их «чистоты» с точки зрения причастности к Вооруженным силам РФ или полиции. Например, в гимнастике такая проверка спортсмена стоит 3 тысячи франков, для обслуживающего персонала (тренеров, массажистов и так далее) — 1,5 тысячи. Федерация стрельбы из лука требует за проверку атлетов 750 евро. Дискриминация россиян получила денежное выражение, заключил Сенглеев.
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