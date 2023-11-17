«Не имеют права»: WADA выступило против Игр дружбы

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Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что РФ не имеет права проводить Всемирные игры по причине тсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает РИА Новости.
Ниггли заявил что нужно внимание к данному мероприятию с точки зрения антидопинга.
22 сентября во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что РУСАДА все еще не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Помимо этого, WADA наказало 218 спортсменов из России, основываясь на данных московской лаборатории.
Ранее сообщалось, что Паралимпийский комитет отказался принуждать спортсменов из России к осуждению специальной военной операции на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Оно будет организовано страной, антидопинговая система которой не соответствует кодексу», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Паралимпийский комитет отказался принуждать спортсменов из России к осуждению специальной военной операции на Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак