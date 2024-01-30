Международный турнир по большому теннису проводят в Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Подмосковье проходит международный турнир по большому теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Зимний Кубок международной академии тенниса Шамиля Тарпищева стартовал 27 января.
Стоит отметить, что в общей сложности на соревнования приехали свыше 90 спортсменов из 22 регионов России и дружественных стран. Подведение итогов и награждение участников пройдет в последний день соревнований — 3 февраля.
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«Сегодня здесь собраны лучшие игроки России до 19 лет и моложе – для участия необходимо иметь второй взрослый разряд.Федерация тенниса России в лице Шамиля Тарпищева обеспечивает своих воспитанников всем необходимым: бесплатным проживанием в отеле, питанием и другим. Всего в Красногорске будет проводиться три этапа Кубка – зимний, летний и осенний с участием спортсменов из дружественных стран», – поделился вице-президент Федерации тенниса Московской области Андрей Бабаев.
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Мира Полтева