Международный велопробег «Турне дружбы» состоялся в Петербурге

04 августа 2026, 16:42

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

В Санкт-Петербурге на Крестовском острове прошел международный велопробег «Турне дружбы», собравший около 15 спортсменов из России, Норвегии, Фиджи и Германии. Участники преодолели 19-километровый маршрут, совмещая спортивную нагрузку со знакомством с достопримечательностями города.





Иностранные гости прибыли в Северную столицу с трехдневным визитом, пишет «Петербургский дневник». В первый день они уже успели проехать на велосипедах по Пушкину и Павловску, а затем продолжили велоэкскурсию по Крестовскому острову.



Как подчеркнули организаторы, ключевая цель проекта выходит за рамки спорта — акцент сделали на общественном взаимодействии. Путешествия и личные встречи призваны укрепить дружеские связи между представителями разных стран. Председатель правления Санкт-Петербургского отделения Российского фонда мира Людмила Косткина отметила, что инициатива стала площадкой для диалога.





«Это необычная форма общения. Люди на велосипедах видят наши города, встречаются с жителями, узнают друг друга. Они увозят с собой свои впечатления и потом рассказывают о них у себя дома. Сегодня особенно важно, чтобы люди сами открывали для себя другие страны», — произнесла чиновница.

«Это мой первый раз в России и первый раз в Санкт-Петербурге. Сегодня у меня день рождения, и я очень счастлива провести этот день здесь вместе с сыном и мужем. Мы приехали, чтобы встретиться с людьми, кататься вместе и строить дружеские отношения», — поделилась она.

«Мы приехали сюда, чтобы укрепить дружбу между Санкт-Петербургом и Норвегией. Нам нужны мосты, диалог и общение между людьми. Петербург — один из самых красивых городов мира, а его жители — одни из самых дружелюбных», — прокомментировал собеседник.