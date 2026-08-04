Международный велопробег «Турне дружбы» состоялся в Петербурге
В Санкт-Петербурге на Крестовском острове прошел международный велопробег «Турне дружбы», собравший около 15 спортсменов из России, Норвегии, Фиджи и Германии. Участники преодолели 19-километровый маршрут, совмещая спортивную нагрузку со знакомством с достопримечательностями города.
Иностранные гости прибыли в Северную столицу с трехдневным визитом, пишет «Петербургский дневник». В первый день они уже успели проехать на велосипедах по Пушкину и Павловску, а затем продолжили велоэкскурсию по Крестовскому острову.
Как подчеркнули организаторы, ключевая цель проекта выходит за рамки спорта — акцент сделали на общественном взаимодействии. Путешествия и личные встречи призваны укрепить дружеские связи между представителями разных стран. Председатель правления Санкт-Петербургского отделения Российского фонда мира Людмила Косткина отметила, что инициатива стала площадкой для диалога.
«Это необычная форма общения. Люди на велосипедах видят наши города, встречаются с жителями, узнают друг друга. Они увозят с собой свои впечатления и потом рассказывают о них у себя дома. Сегодня особенно важно, чтобы люди сами открывали для себя другие страны», — произнесла чиновница.Она также пояснила, что велопробег организовали совместно с норвежским клубом Bike for Peace при поддержке городских властей. Движение, существующее с 1970-х годов, давно использует велосипед как инструмент для объединения людей и популяризации идей мира. Одной из участниц стала Жозефина Канг с Фиджи, для которой поездка в Петербург стала первым визитом в Россию. Спортсменка призналась, что ее впечатлили архитектура, Эрмитаж и природа города.
«Это мой первый раз в России и первый раз в Санкт-Петербурге. Сегодня у меня день рождения, и я очень счастлива провести этот день здесь вместе с сыном и мужем. Мы приехали, чтобы встретиться с людьми, кататься вместе и строить дружеские отношения», — поделилась она.
Основатель норвежского клуба Bike for Peace Торе Нэрланд, давно связанный с Петербургом, подчеркнул важность сохранения контактов между странами:
«Мы приехали сюда, чтобы укрепить дружбу между Санкт-Петербургом и Норвегией. Нам нужны мосты, диалог и общение между людьми. Петербург — один из самых красивых городов мира, а его жители — одни из самых дружелюбных», — прокомментировал собеседник.Впереди у участников — встречи с петербургскими общественными организациями и обсуждение совместных проектов. После этого гости из-за рубежа завершат свой визит и отправятся домой.